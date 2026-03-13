चरखी दादरी में LPG के लिए एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें, सर्वर डाउन और OTP मिलने में दिक्कत से उपभोक्ता परेशान
प्रशासन की ओर से लगातार गैस की किल्लत नहीं होने के दावे के बीच एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें दिख रही है.
Published : March 13, 2026 at 1:55 PM IST
चरखी दादरी: जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर आ रही तकनीकी दिक्कतों के चलते दादरी शहर की गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें लग गईं. कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ घंटों तक लाइन में खड़ी नजर आईं, लेकिन OTP नहीं आने और सर्वर डाउन होने के कारण बुकिंग नहीं हो पा रही थी. इससे उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली.
रोजाना आपूर्ति और वितरण की हो रही है निगरानीः हालांकि सरकार की ओर से गैस सिलेंडर वितरण में गड़बड़ी को रोकने के लिए अधिकारियों को फील्ड में उतारा गया है. एजेंसियों में तैनात अधिकारियों को सिस्टम से गैस सिलेंडर वितरण करने की जिम्मेदारियां दी गई हैं. मौके पर तैनात प्रशासनिक अधिकारी रोजाना बुकिंग, होम डिलीवरी, गोदाम से डिलीवरी की निगरानी कर रहे हैं.
एसडीएम को गैस वितरण के निगरानी की जिम्मेदारीः उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल ने बताया कि "दादरी जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और घबराने की आवश्यकता नहीं है." उन्होंने बताया कि "गैस एजेंसियों की निगरानी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अलावा दादरी और बाढड़ा के एसडीएम को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है."
कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाईः उपायुक्त ने बताया कि "गैस एजेंसियों से सुबह और शाम नियमित रूप से स्टॉक, बुकिंग और वितरण की रिपोर्ट ली जाएगी. इसके साथ ही एजेंसियों के बाहर उपलब्ध गैस स्टॉक की जानकारी वाले नोटिस भी लगाए जाएंगे. हर उपभोक्ता को गैस सिलेंडर मिलेगा और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."