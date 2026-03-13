ETV Bharat / state

चरखी दादरी में LPG के लिए एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें, सर्वर डाउन और OTP मिलने में दिक्कत से उपभोक्ता परेशान

प्रशासन की ओर से लगातार गैस की किल्लत नहीं होने के दावे के बीच एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें दिख रही है.

LPG CRISIS IN CHARKHI DADRI
गैस एजेंसियों के बाहर लगी लोगों की लाइनें (Etv Bharat)
चरखी दादरी: जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर आ रही तकनीकी दिक्कतों के चलते दादरी शहर की गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें लग गईं. कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ घंटों तक लाइन में खड़ी नजर आईं, लेकिन OTP नहीं आने और सर्वर डाउन होने के कारण बुकिंग नहीं हो पा रही थी. इससे उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली.

LPG CRISIS IN CHARKHI DADRI
गैस के लिए एजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ (Etv Bharat)

रोजाना आपूर्ति और वितरण की हो रही है निगरानीः हालांकि सरकार की ओर से गैस सिलेंडर वितरण में गड़बड़ी को रोकने के लिए अधिकारियों को फील्ड में उतारा गया है. एजेंसियों में तैनात अधिकारियों को सिस्टम से गैस सिलेंडर वितरण करने की जिम्मेदारियां दी गई हैं. मौके पर तैनात प्रशासनिक अधिकारी रोजाना बुकिंग, होम डिलीवरी, गोदाम से डिलीवरी की निगरानी कर रहे हैं.

गैस के लिए एजेंसी के बाहर जमा उपभोक्ताओं की भीड़ (Etv Bharat)

एसडीएम को गैस वितरण के निगरानी की जिम्मेदारीः उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल ने बताया कि "दादरी जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और घबराने की आवश्यकता नहीं है." उन्होंने बताया कि "गैस एजेंसियों की निगरानी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अलावा दादरी और बाढड़ा के एसडीएम को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है."

LPG CRISIS IN CHARKHI DADRI
बुकिंग करते कर्मचारी (Etv Bharat)

कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाईः उपायुक्त ने बताया कि "गैस एजेंसियों से सुबह और शाम नियमित रूप से स्टॉक, बुकिंग और वितरण की रिपोर्ट ली जाएगी. इसके साथ ही एजेंसियों के बाहर उपलब्ध गैस स्टॉक की जानकारी वाले नोटिस भी लगाए जाएंगे. हर उपभोक्ता को गैस सिलेंडर मिलेगा और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

ये भी पढ़ें-

LPG सिलेंडर की किल्लत पर सरकार घिरी, हुड्डा बोले-"शादी वाले घर भी परेशान", हरविंद्र कल्याण ने की अफवाहों से दूर रहने की अपील

LPG किल्लत की अफवाहों पर सख्त सीएम सैनी, बोले- "हरियाणा में एलपीजी, पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य"

रेवाड़ी में गैस सिलेंडर के लिए जद्दोजहद, ऑनलाइन बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, एक हफ्ते तक लटक रही डिलीवरी

संपादक की पसंद

