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उमरिया में खाद के लिए मची मारामारी, वितरण केंद्रों पर किसानों को घंटों करना पड़ रहा इंतजार

उमरिया के खाद वितरण केंद्रों पर किसानों को टोकन और पर्ची प्रक्रिया में काफी समय लग रहा. खाद न मिलने नाराजगी.

Urea crisis umaria
उमरिया में खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 7:28 PM IST

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उमरिया: बारिश के मौसम में जब किसानों को खाद की जरूरत बढ़ने लगती है तो उस वक्त उनको इसकी कमी का सामना करना पड़ रहा है. जिसकी वजह से किसानों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं. ऐसा ही एक मामला उमरिया जिला मुख्यालय मध्य प्रदेश राज्य शासकीय वितरण संघ मर्यादित के भंडार केंद्र में सामने आया है. यहां परिसर के बाहर यूरिया लेने के लिए किसानों की लंबी कतार देखने को मिली.

वितरण केंद्र पर खाद के लिए लगी लंबी कतार

किसान देवलाल सिंह ने बताया "जब सुबह खाद लेने के लिए केंद्र पहुंचा तो देखा कि खाद के लिए लंबी कतार लगी हुई है. यहां खाद वितरण की व्यवस्था बड़ी ही धीमी गति से चल रही है. यहां खाद के लिए ग्रामीण दूरदराज इलाकों से पहुंचते हैं. खाद नहीं मिलने से उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है."

Urea crisis umaria
उमरिया में खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन (ETV Bharat)

वहीं किसान मोहनलाल ने बताया "खाद वितरण से पहले टोकन और पर्ची प्रक्रिया में काफी समय लग रहा है. इसके बाद वितरण के लिए अलग से घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. खाद भंडार केंद्र पर कर्मचारी की संख्या कम और किसानों की संख्या अधिक होने की वजह से यहां लंबी कतार लगी हुई है."

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उमरिया में खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन (ETV Bharat)

खाद वितरण की व्यवस्था में जल्द ही सुधार किए जाने की मांग

वही संबंध में कृषि विभाग की उप संचालक संग्राम सिंह मरावी से बात की गई तो उन्होंने कहा "सहकारी विपणन उनके विभाग में नहीं आता, इस मामले में वह कुछ नहीं कर सकते." वहीं किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि खाद वितरण की व्यवस्था में जल्द ही सुधार किया जाए जिससे किसानों को बार-बार चक्कर न लगाना पड़े और उन्हें जल्द से जल्द खाद उपलब्ध हो सके.

वहीं इस संबंध में कलेक्टर राखी सहाय ने कहा है "किसानों को शीघ्र खाद मिले इसकी व्यवस्था की जा रही है. जल्दी ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा.

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