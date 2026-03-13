ETV Bharat / state

जयपुर में एलपीजी की किल्लत, ऑटो की लंबी कतारें, चालक बोले-घर चलाना मुश्किल

ऑटो चालकों कहना था,एलपीजी के लिए जयपुर के सभी पंपों पर लंबी लाइन है. दिनभर लाइन में लगे रहेंगे तो कमाएंगे कब?

Long queues of auto-rickshaws at pumps in Jaipur
जयपुर में पंप पर ऑटो की लंबी कतारें (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 13, 2026 at 5:52 PM IST

जयपुर: राजधानी में एलपीजी संकट लगातार गहरा रहा है. एलपीजी की किल्लत अब रसोई से निकलकर सड़कों तक आ गई है. राजधानी में एलपीजी पंपों पर ऑटो की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग रही हैं. ऑटो संचालकों का कहना था कि पंप पर एलपीजी भरवाने के लिए 3 से 4 घंटे में नंबर आ रहा है. पंप संचालक एक ऑटो को 2 किलो से ज्यादा एलपीजी नहीं दे रहे हैं.

जयपुर में ऑटो चालक महेश ने बताया कि हालात बिगड़ गए हैं. शहर में कुछ स्थानों पर ही एलपीजी मिल रही है. जिस पंप पर एलपीजी मिल रही, उस पर लम्बी कतार है. ऐसा रहा तो वापस घर जाना पड़ेगा. रोजी रोटी पर संकट खड़ा होता नजर आ रहा है. सरकारी पंपों पर एलपीजी बंद हो चुकी है. सिर्फ प्राइवेट पंप दे रहा है, लेकिन रेट बढ़ा दी है.

एक अन्य ऑटो चालक ने बताया कि सुबह से लाइन में खड़े हैं, पता नहीं कब नंबर आएगा? ऑटो चालकों कहना था कि एलपीजी के लिए जयपुर के सभी पंपों पर लंबी लाइन है. सुबह एलपीजी पंप बंद रहते हैं. जब खुलते हैं तो लंबी लाइन लगी होती है. अगर दिनभर लाइन में लगे रहेंगे तो कमाएंगे कब? ऑटो चालक ने बताया कि एलपीजी सप्लाई कुछ दिन से बेहद कम हो गई है. सुबह से लाइन में लगने के बावजूद कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता है. ऐसे में दिनभर सवारी चलाना मुश्किल हो गया है. कमाई भी प्रभावित हो रही है. गैस की किल्लत के कारण उन्हें ऑटो खड़ा करना पड़ रहा है, यदि यही स्थिति बनी रही तो परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा.

