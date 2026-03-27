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भिवानी में पेट्रोल पंप के बाहर लगी लंबी लाइन, लोग बोले- 'दैनिक जीवन हो रहा प्रभावित, सरकार जल्द करें समाधान'

भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिले के कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की किल्लत की अफवाह फैल गई. इसके बाद बड़ी संख्या में लोग अपने दो पहिया और चार पहिया वाहनों के साथ टैंक फुल करने के लिए पहुंच गए. इस कारण पंपों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही है. हालात ऐसे हैं कि लोगों को करीब एक घंटे तक लाइन में लगकर पेट्रोल लेना पड़ रहा है. इस वजह से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों में नाराजगी भी साफ देखने को मिल रही है.

सिलेंडर के बाद पेट्रोल के लिए लाइनः भिवानी के पेट्रोल पंपों पर इन दिनों भारी भीड़ उमड़ रही है. सुबह से ही लोग अपनी गाड़ियों के साथ लंबी कतारों में खड़े नजर आते हैं. एक-एक घंटे तक इंतजार करने के बाद लोगों को पेट्रोल मिल पा रहा है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है. पेट्रोल के लिए लाइन में लगे लोगों का कहना है कि "उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है." लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि "पहले गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी और अब पेट्रोल के लिए भी यही स्थिति बन गई है. सरकार जल्द से जल्द समाधान निकाले."