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भिवानी में पेट्रोल पंप के बाहर लगी लंबी लाइन, लोग बोले- 'दैनिक जीवन हो रहा प्रभावित, सरकार जल्द करें समाधान'

पेट्रोल की किल्लत की अफवाह के बाद भिवानी के कई पंपों पर पेट्रोल के लिए अचानक से ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है.

PETROL CRISIS IN BHIWANI
पेट्रोल के लिए पंप पर लंबी-लंबी कतार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 27, 2026 at 4:01 PM IST

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भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिले के कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की किल्लत की अफवाह फैल गई. इसके बाद बड़ी संख्या में लोग अपने दो पहिया और चार पहिया वाहनों के साथ टैंक फुल करने के लिए पहुंच गए. इस कारण पंपों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही है. हालात ऐसे हैं कि लोगों को करीब एक घंटे तक लाइन में लगकर पेट्रोल लेना पड़ रहा है. इस वजह से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों में नाराजगी भी साफ देखने को मिल रही है.

सिलेंडर के बाद पेट्रोल के लिए लाइनः भिवानी के पेट्रोल पंपों पर इन दिनों भारी भीड़ उमड़ रही है. सुबह से ही लोग अपनी गाड़ियों के साथ लंबी कतारों में खड़े नजर आते हैं. एक-एक घंटे तक इंतजार करने के बाद लोगों को पेट्रोल मिल पा रहा है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है. पेट्रोल के लिए लाइन में लगे लोगों का कहना है कि "उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है." लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि "पहले गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी और अब पेट्रोल के लिए भी यही स्थिति बन गई है. सरकार जल्द से जल्द समाधान निकाले."

पेट्रोल पंप के बाहर लगी लंबी-लंबी लाइन (Etv Bharat)

क्या बोले पेट्रोल पंप संचालकः पेट्रोल पंप संचालक राजेश गुप्ता का कहना है कि "पेट्रोल की कोई कमी नहीं है. सभी को पेट्रोल दिया जा रहा है. भीड़ अधिक होने के कारण लाइनों की स्थिति बन रही है."

जरूरतमंद ग्राहक पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों से परेशानः वहीं, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने के सवाल पर लोगों का कहना है कि इससे पेट्रोल के दाम कम होने की उन्हें कोई उम्मीद नहीं है. फिलहाल, भिवानी में पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें जरूरतमंद ग्राहकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस समस्या का कब तक समाधान निकाल पाते हैं.

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पेट्रोल के लिए लंबी लाइन
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