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गैस सिलेंडर्स के लिए लगी लंबी लंबी लाइनें, रुद्रपुर में जाम की सड़क, कालाबाजारी पर भी एक्शन

पौड़ी/खटीमा/रुद्रपुर: देशभर में गैस क्राइसिस की खबरों के बाद हड़कंप मचा हुआ है. सभी जगहों पर एलपीजी गैस सिलेंडर्स के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं. इस बीच कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं. जिस पर रोक लगाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं. उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से भी गैस सिलेंडर को लेकर लाइनें लग रही हैं.

खटीमा में लाइनों में लगे लोग: खटीमा में गैस वितरण की बदहाली से आमजनता को घरेलू गैस प्राप्ति के लिए घंटो गैस की लाइनों में खड़े होना पड़ रहा है. इसके उलट गैस एजेंसियों द्वारा गैस वितरण के बेहतर होने के दावे किए जा रहे हैं, जो धरातल पर आमजनता को अब मुंह चिढ़ाने लगे है. जनता गैस भराए जाने को लेकर सुबह से शाम तक लंबी लंबी लाइनों पर खड़े होने को मजबूर है. गैस वितरण व्यवस्था इस कदर बदहाल दिख रही है की आमजनता गैस की गाड़ी का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती. भरी दोपहरी गर्मी की मार झेलते हुए आमजनता बस यह सोच रही है.

रुद्रपुर में जाम किया गया रोड: उधम सिंह नगर जनपद में रसोई गैस की कथित किल्लत को लेकर लोगों में भारी नाराज़गी देखने को मिल रही है. गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कई लोगों को गैस नहीं मिल पा रही. मुख्यालय रुद्रपुर के किच्छा बायपास रोड स्थित मोदी मैदान में गैस लेने पहुंचे लोगों ने जब सिलेंडर न मिलने पर नाराज़गी जताई तो मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया गया.