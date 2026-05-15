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पेट्रोल पंप में लंबी लंबी कतारें, आर्थिक संकट से जूझ रहा देश: भूपेश बघेल

भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला करते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं से देश को क्या मिला.

Bhupesh Baghel Targets
भूपेश बघेल (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 7:22 AM IST

3 Min Read
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भिलाई: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को भिलाई पहुंचे. यहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से चर्चा की.इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. महंगाई, विदेश नीति, किसानों की समस्या, नीट परीक्षा विवाद और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर उन्होंने सरकार को घेरा.

पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री का विदेश दौरा करना सामान्य बात है, लेकिन देश की जनता को यह भी बताया जाना चाहिए कि उन यात्राओं से भारत को क्या लाभ मिला. उन्होंने हालिया इजरायल यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यात्रा के अगले ही दिन इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया. उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति पहले संतुलित मानी जाती थी, लेकिन अब पुराने मित्र देशों से दूरी बनाई जा रही है. रूस के साथ संबंधों को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई.

भिलाई में भूपेश बघेल (ETV Bharat Chhattisgarh)

पेट्रोल पंप में लंबी लंबी कतारें

बघेल ने कहा कि महंगाई और पेट्रोल-डीजल संकट पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कई पेट्रोल पंपों में लंबी कतारें लगी हुई हैं और कई जगह ईंधन की कमी की स्थिति बनी हुई है.

"डीएपी यूरिया की कीमतें आसमान छू रही"

पूर्व मंत्री ने कहा कि खेती-किसानी का समय शुरू हो चुका है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही. डीएपी और यूरिया की कीमतों में बढ़ोतरी से किसान परेशान हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार “सुशासन तिहार” मना रही है, वहीं दूसरी ओर आम जनता महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रही है. ट्रेनें रद्द हो रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल करने को कह रहे हैं. लेकिन इंफ्रॉस्ट्रक्चर कहीं नहीं है.

"राहुल गांधी को भाषण के लिए मिलते हैं निमंत्रण"

राहुल गांधी को लेकर बघेल ने कहा कि उन्हें दुनिया के कई देशों में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे निमंत्रण नहीं मिलते.

"छात्रों का भविष्य खतरे में"

वहीं नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नीट घोटाले से जुड़े लोगों को कार्रवाई की बजाय पदोन्नति दी जा रही है.

"छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ध्वस्त"

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी बघेल ने भाजपा सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब बिक्री, अफीम की खेती और धान घोटाले जैसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है.

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