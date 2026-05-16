पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतार, लिमिट में मिल रहा फ्यूल, दाम में बढ़ोतरी से भी जनता परेशान
बलरामपुर के कई पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है. ईंधन की अब सीमित मात्रा लोगों को दी जा रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 16, 2026 at 12:45 PM IST
बलरामपुर : छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अब पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लगने लगी है. कई पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम होने से वाहन चालकों को सीमित मात्रा में ईंधन दिया जा रहा है. दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए लिमिट तय कर दिया गया है. लोडिंग कम आने से कई पेट्रोल पंप ड्राई होने की कगार पर हैं.
पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से लोग परेशान
वहीं दूसरी ओर शुक्रवार सुबह से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की वजह से लोगों की जेब पर महंगाई की मार भी पड़ने लगी है. बलरामपुर जिले में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत से लोगों को पंपों पर लिमिट में फ्यूल दिया जा रहा है इसकी वजह ज्यादातर पेट्रोल पंप पर फ्यूल स्टॉक की कमी बताया जा रहा है.
पेट्रोल की कमी से समस्या
रामानुजगंज के पुलिस पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाने पहुंची अमिता गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां दो सौ रूपये से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दे रहे हैं पेट्रोल का रेट भी तीन रूपये बढ़ा दिया गया है. बहुत समस्या हो रहा है डेली आने जाने में बहुत दिक्कत होगा.
दो पहिया और चार पहिया वाहनों की लिमिट तय
इस संबंध में पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप के प्रभारी पुरूषोत्तम टेकाम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उपर से ही लोड कम आ रहा है इसलिए हर वाहन में लिमिट कर दिया गया है. जैसे बाइक में 200 रूपए तक पेट्रोल दे रहे हैं.चार पहिया में 1000 रूपए तक पेट्रोल दे रहे हैं.अगर डीजल गाड़ी है तो 2000 रूपये तक लिमिट में डीजल दे रहे हैं.
|पेट्रोल डीजल स्टॉक की कमी है. लोड देर से आ रहा है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. दाम में भी वृद्धि हुई है. पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम में लगभग तीन रूपये की वृद्धि हुई है- पुरूषोत्तम टेकाम, पुलिस पंप प्रभारी
कई फ्यूल पंप ड्राई होने की कगार पर
बलरामपुर जिले में फ्यूल पंपों पर फ्यूल नहीं आने से कई पेट्रोल पंप अब धीरे धीरे ड्राई होने की कगार पर पहुंचने लगे हैं जिससे आमजनों को रोजमर्रा के जीवन में आवाजाही के लिए वाहनों में फ्यूल की भारी किल्लत हो रही है.
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