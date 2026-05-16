ETV Bharat / state

पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतार, लिमिट में मिल रहा फ्यूल, दाम में बढ़ोतरी से भी जनता परेशान

पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )