हाथी ने सड़क निर्माण में लगे दो मजदूरों को कुचला, टाइगर रिजर्व में लोनर हाथी ने फैलाई दहशत
गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में लोनर हाथी के आतंक से लोगों में दहशत है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 8, 2026 at 11:37 AM IST
कोरिया/एमसीबी: गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. सोनहत वन परिक्षेत्र अंतर्गत देवसील गांव की आगे बस्ती में सड़क निर्माण कार्य में लगे दो मजदूरों की एक हाथी के हमले में मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, वहीं वन विभाग ने जनकपुर रेंज क्षेत्र में एक लोनर (अकेला) हाथी के मूवमेंट की संभावना को देखते हुए ग्रामीणों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है.
सो रहे मजदूरों पर हाथी का हमला
रविवार रात लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूर दिनभर की मेहनत के बाद खाना खाकर सो रहे थे. मजदूरों ने जंगली जानवरों से बचाव के लिए आग जला रखी थी. इसी दौरान अचानक एक हाथी वहां पहुंच गया और सो रहे मजदूरों पर हमला कर दिया.
एक की मौके पर मौत, दूसरे ने अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम
हाथी के हमले में 22 वर्षीय गौरव की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल 35 वर्षीय अमर सिंह को इलाज के लिए सोनहत अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से लगभग चार किलोमीटर पहले ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया.
घटना से परिवारों में मातम
इस दर्दनाक घटना के बाद दोनों मृतकों के परिवारों का रो रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में हाथियों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है. मजदूरों और ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.
मौके पर पहुंचा वन विभाग
घटना की सूचना मिलते ही गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के अधिकारी और कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे. वन विभाग की टीम ने पंचनामा और अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की. अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों को सरकार की तरफ से निर्धारित सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
जनकपुर रेंज में लोनर हाथी की मौजूदगी की आशंका
इधर पार्क परिक्षेत्र जनकपुर के रेंजर राजाराम ने जानकारी दी कि आज हाथी जनकपुर रेंज में विचरण कर सकता है. इसे देखते हुए क्षेत्रवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से जंगल की ओर न जाएं और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें.
वन विभाग की महत्वपूर्ण सलाह
- सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जंगल क्षेत्र में पैदल या मोटरसाइकिल से आवागमन न करें
- हाथी दिखाई देने पर उसके पास जाने का प्रयास न करें
- फोटो या वीडियो बनाने के लिए हाथी के पास न जाएं
- किसी भी परिस्थिति में हाथी को उकसाने या उसका पीछा करने की कोशिश न करें
- हाथी की उपस्थिति अथवा किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल वन विभाग को दें