भोरमदेव अभयारण्य में लोनर हाथी ने बढ़ाई चिंता, झुंड से बिछड़कर आबादी के करीब पहुंचा

कबीरधाम : कबीरधाम जिले के जंगलों में बीते दो सप्ताह से लोनर हाथी की मौजूदगी ने वन विभाग और ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि यह हाथी अपने झुंड से भटककर अचानकमार टाइगर रिजर्व की ओर से जिले में प्रवेश कर गया. सबसे पहले हाथी पंडरिया वन परिक्षेत्र पूर्व के जंगलों में पहुंचा, जहां से वह गांगापुर–पाढ़ी गांव के समीप दो दिनों तक विचरण करता रहा. इसके बाद हाथी तरेगांव जंगल की ओर बढ़ गया. लोनर हाथी भोजन और साथियों की तलाश में बोड़ला होते हुए करीब दो सप्ताह का सफर तय कर भोरमदेव अभयारण्य तक पहुंच गया है.

गांवों में दहशत का माहौल

जिले के जंगलों का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण लोनर हाथी मैदानी और रहवासी इलाकों में खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा है. इसी वजह से वह लगातार गांवों के आसपास दिख रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. वन विभाग के अनुसार, झुंड से बिछड़कर अकेला होने के कारण हाथी डरा और विचलित है, जिससे उसके आक्रामक होने की आशंका भी बनी हुई है.



वन विभाग हाथी की कर रही मॉनिटरिंग

वन विभाग की टीम हाथी की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है. प्रभावित गांवों में मुनादी कराकर लोगों से अपील की जा रही है कि वे हाथी से दूरी बनाए रखें, रात में अकेले जंगल की ओर न जाएं और किसी भी स्थिति में हाथी को उकसाने का प्रयास न करें.

