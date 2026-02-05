ETV Bharat / state

भोरमदेव अभयारण्य में लोनर हाथी ने बढ़ाई चिंता, झुंड से बिछड़कर आबादी के करीब पहुंचा

भोरमदेव अभयारण्य में लोनर हाथी ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. दो सप्ताह से हाथी आबादी वाले इलाके में घूम रहा है.

Loner elephant raises concerns
भोरमदेव अभयारण्य में लोनर हाथी ने बढ़ाई चिंता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कबीरधाम : कबीरधाम जिले के जंगलों में बीते दो सप्ताह से लोनर हाथी की मौजूदगी ने वन विभाग और ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि यह हाथी अपने झुंड से भटककर अचानकमार टाइगर रिजर्व की ओर से जिले में प्रवेश कर गया. सबसे पहले हाथी पंडरिया वन परिक्षेत्र पूर्व के जंगलों में पहुंचा, जहां से वह गांगापुर–पाढ़ी गांव के समीप दो दिनों तक विचरण करता रहा. इसके बाद हाथी तरेगांव जंगल की ओर बढ़ गया. लोनर हाथी भोजन और साथियों की तलाश में बोड़ला होते हुए करीब दो सप्ताह का सफर तय कर भोरमदेव अभयारण्य तक पहुंच गया है.

गांवों में दहशत का माहौल

जिले के जंगलों का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण लोनर हाथी मैदानी और रहवासी इलाकों में खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा है. इसी वजह से वह लगातार गांवों के आसपास दिख रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. वन विभाग के अनुसार, झुंड से बिछड़कर अकेला होने के कारण हाथी डरा और विचलित है, जिससे उसके आक्रामक होने की आशंका भी बनी हुई है.


वन विभाग हाथी की कर रही मॉनिटरिंग

वन विभाग की टीम हाथी की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है. प्रभावित गांवों में मुनादी कराकर लोगों से अपील की जा रही है कि वे हाथी से दूरी बनाए रखें, रात में अकेले जंगल की ओर न जाएं और किसी भी स्थिति में हाथी को उकसाने का प्रयास न करें.

शिकारियों से भी खतरा
जिले के जंगलों में अवैध शिकार की घटनाएं भी हाथी के लिए खतरा बनी हुई हैं. कई स्थानों पर करंट तार बिछाए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिससे हाथी के करंट की चपेट में आने का खतरा बना हुआ है.

भोरमदेव अभयारण्य में लोनर हाथी ने बढ़ाई चिंता (Etv Bharat)
वन विभाग के लिए चुनौतीआमतौर पर हाथी अचानकमार टाइगर रिजर्व से कान्हा नेशनल पार्क की ओर आवाजाही के दौरान कबीरधाम जिले के जंगलों में कुछ दिनों के लिए रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन इस बार झुंड से बिछड़ा यह हाथी लगातार जिले के भीतर गहराई तक पहुंच चुका है. ऐसे में उसकी सुरक्षित निगरानी और संभावित मार्गदर्शन वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है.

रहवासी इलाके में पहुंचा हाथी, फसलों को रौंदा, वन विभाग ने की सतर्क रहने की अपील

रायगढ़ के जंगल में हाथी के बच्चे की मौत, दो बड़ी चट्टानों के बीच फंसा मिला शव

केंद्रपाड़ा की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता को दी नई परिभाषा, नारियल के कचरे से क्राफ्ट बनाकर कर रहीं कमाई

TAGGED:

LONER ELEPHANT
BHORAMDEV SANCTUARY
भोरमदेव अभयारण्य
लोनर हाथी
LONER ELEPHANT RAISES CONCERNS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.