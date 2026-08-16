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रामानुजगंज में लोनर हाथी ने ग्रामीण को कुचला, वन विभाग ने पीड़ित परिवार को दिया मुआवजा

रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. जिस ग्रामीण की मौत हुई वो जंगल में मवेशी चल

Ramanujganj Forest Range
रामानुजगंज में लोनर हाथी ने ग्रामीण को कुचला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 16, 2026 at 7:31 PM IST

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बलरामपुर: रामानुजगंज फोरेस्ट रेंज में जंगल में मवेशी चराने के लिए गए बुजुर्ग की हाथी के हमले में मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार कर पीएम के लिए भेजा. पीएम होने के बाद बॉडी अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया. वन विभाग ने मुआवजे की कुछ सहायता राशि पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई है.

हाथी के हमले में बुजुर्ग चरवाहे की मौत

घटना रामानुजगंज फोरेस्ट रेंज अंतर्गत चिनिया सर्किल में हुई. मृतक इंद्रनाथ सिंह शिवपुर गांव का रहने वाला था जो आज सुबह अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल गया था. जहां एक लोनर हाथी ने अचानक चरवाहे इंद्रनाथ पर हमला कर दिया और उसे कुचल दिया, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया. मृतक के शव को रामानुजगंज शासकीय अस्पताल में पीएम कराने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया. इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है वही वन विभाग ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने की सलाह दे रहा है.

रामानुजगंज में लोनर हाथी ने ग्रामीण को कुचला (ETV Bharat)



वन विभाग पर उठ रहे सवाल

इस संबंध में चिनिया गांव के रहने वाले स्थानीय ग्रामीण विवेक यादव ने कहा, ''हमारे गांव में 4 महीने पहले महुआ चुनने गई एक बालिका को हाथी ने मार डाला था. 2 साल पहले भी इसी मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला भी हाथी के हमले में मारी गई थी. आज एक बार फिर 1 ग्रामीण की जान चली गई है. लेकिन हमेशा शासन प्रशासन की ओर से ऐसा होता है कि जब कैजुअल्टी होती है तो शासन के लोग आते हैं, सहायता राशि देते हैं, फिर हमारी कुछ बातों को सुनकर पता नहीं कितना अमल करते हैं और चले जाते हैं.

Ramanujganj Forest Range
रामानुजगंज जंगल (ETV Bharat)

बलरामपुर जिले में हमारे इस ब्लॉक में सबसे ज्यादा आसपास के चार गांव में हाथी से कैजुअल्टी का मामला सामने आता है. हमारा शासन से निवेदन है कि यहां प्रोपरली मैसेज सर्कुलेट होता रहे लोगों को अवेयर किया जा सके ताकि कैजुअल्टी कम हो सके: विवेक यादव, स्थानीय ग्रामीण

जागरूकता के लिए विभाग के द्वारा हाथी प्रभावित क्षेत्र में लगातार मुनादी कराई जा रही है. लोगों को भी बैठक लेकर जागरूक किया जा रहा है. वन कर्मियों को ग्राम पंचायत के वाट्सअप ग्रूप से जोड़कर ग्रामीणों को हाथी विचरण के संबंध में जानकारी दी जा रही है: आलोक जायसवाल, एसडीओ फोरेस्ट

मृतक के परिजनों को जल्द दी जाएगी सहायता राशि

इस संबंध में वन विभाग के एसडीओ ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''आज सुबह हमें सूचना मिली कि चिनिया सर्किल के ग्राम शिवपुर निवासी इंद्रनाथ सिंह अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल की तरफ गए हुए थे वहां एक हाथी के द्वारा उनपर हमला किया गया और उन्हें मार दिया गया. विभाग के द्वारा हाथी के हमले में मृतक व्यक्ति के परिजनों को तात्कालिक सहायता राशि दिया गया बाकि जो शेष सहायता राशि 5 लाख 75 हजार है, उसे हम प्रकरण दर्ज कर जल्द से जल्द सहायता राशि दी जाएगी.''

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