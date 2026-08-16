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रामानुजगंज में लोनर हाथी ने ग्रामीण को कुचला, वन विभाग ने पीड़ित परिवार को दिया मुआवजा

बलरामपुर: रामानुजगंज फोरेस्ट रेंज में जंगल में मवेशी चराने के लिए गए बुजुर्ग की हाथी के हमले में मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार कर पीएम के लिए भेजा. पीएम होने के बाद बॉडी अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया. वन विभाग ने मुआवजे की कुछ सहायता राशि पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई है.

हाथी के हमले में बुजुर्ग चरवाहे की मौत

घटना रामानुजगंज फोरेस्ट रेंज अंतर्गत चिनिया सर्किल में हुई. मृतक इंद्रनाथ सिंह शिवपुर गांव का रहने वाला था जो आज सुबह अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल गया था. जहां एक लोनर हाथी ने अचानक चरवाहे इंद्रनाथ पर हमला कर दिया और उसे कुचल दिया, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया. मृतक के शव को रामानुजगंज शासकीय अस्पताल में पीएम कराने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया. इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है वही वन विभाग ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने की सलाह दे रहा है.