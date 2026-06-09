जनकपुर रेंज में घुसा लोनर हाथी, वन विभाग ने जारी की हाई अलर्ट एडवाइजरी
टाइगर रिजर्व वन विभाग ने लोगों को बिट कुदरा क्षेत्र में नहीं जाने की सलाह दी है. इसी हाथी ने दो मजदूरों को कुचला था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 9, 2026 at 10:26 AM IST
एमसीबी: गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में सड़क निर्माण कार्य में लगे दो मजदूरों को कुचलने के बाद हाथी आगे बढ़ते हुए जनकपुर रेंज में पहुंच गया है. वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पार्क परिक्षेत्र जनकपुर के अंतर्गत एक लोनर (अकेला) हाथी के विचरण की पुष्टि हुई है. हाथी वर्तमान में बिट कुदरा के बघेला झोरक क्षेत्र में घूम रहा है, जिसके चलते वन विभाग ने आसपास के गांवों के लोगों के लिए विशेष सतर्कता निर्देश जारी किए हैं.
बिट कुदरा में देखा गया हाथी
बता दें कि सोमवार को वन विभाग के रेंजर राजाराम ने जानकारी दी थी कि आज हाथी जनकपुर रेंज में घुस सकता है. इसे लेकर वन विभाग पहले से अलर्ट मोड़ पर था. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 9 जून 2026 को हाथी की गतिविधियां बिट कुदरा अंतर्गत बघेला झोरक क्षेत्र में दर्ज की गई हैं.
लोगों को जंगल के रास्ते का उपयोग नहीं करने की सलाह
हाथी के लगातार विचरण को देखते हुए क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है. ग्रामीणों को जंगल की ओर अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है.वन विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी व्यक्ति जंगल के रास्तों का उपयोग न करे और न ही मवेशियों को चराने के लिए बिट कुदरा क्षेत्र में लेकर जाए. अकेला हाथी कई बार अप्रत्याशित और आक्रामक व्यवहार कर सकता है, जिससे जनहानि या पशुहानि की आशंका बनी रहती है.
वन विभाग ने हाथी के पास नहीं जाने की अपील की
अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि कहीं हाथी दिखाई दे तो उसके पास जाने, फोटो या वीडियो बनाने अथवा उसे भगाने का प्रयास बिल्कुल न करें. ऐसी स्थिति में तत्काल वन विभाग के कर्मचारियों अथवा संबंधित अधिकारियों को सूचना दें ताकि समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा सकें.
हाथी पर वन विभाग की नजर
वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है और हाथी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है. विभाग ने ग्रामीणों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा है कि सभी लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें तथा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें. ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी के माध्यम से भी लोगों को सतर्क किया जा रहा है. वन विभाग का कहना है कि हाथी की गतिविधियों में बदलाव होने पर आगे भी समय-समय पर आवश्यक सूचना जारी की जाएगी.
वन विभाग की अपील
- अनावश्यक रूप से जंगल की ओर न जाएं
- जंगल के रास्तों का उपयोग करने से बचें
- मवेशियों को बिट कुदरा क्षेत्र में चराने न ले जाएं
- हाथी दिखने पर उसके करीब जाने का प्रयास न करें
- किसी भी जानकारी के लिए तत्काल वन विभाग को सूचित करें