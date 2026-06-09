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जनकपुर रेंज में घुसा लोनर हाथी, वन विभाग ने जारी की हाई अलर्ट एडवाइजरी

बता दें कि सोमवार को वन विभाग के रेंजर राजाराम ने जानकारी दी थी कि आज हाथी जनकपुर रेंज में घुस सकता है. इसे लेकर वन विभाग पहले से अलर्ट मोड़ पर था. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 9 जून 2026 को हाथी की गतिविधियां बिट कुदरा अंतर्गत बघेला झोरक क्षेत्र में दर्ज की गई हैं.

एमसीबी: गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में सड़क निर्माण कार्य में लगे दो मजदूरों को कुचलने के बाद हाथी आगे बढ़ते हुए जनकपुर रेंज में पहुंच गया है. वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पार्क परिक्षेत्र जनकपुर के अंतर्गत एक लोनर (अकेला) हाथी के विचरण की पुष्टि हुई है. हाथी वर्तमान में बिट कुदरा के बघेला झोरक क्षेत्र में घूम रहा है, जिसके चलते वन विभाग ने आसपास के गांवों के लोगों के लिए विशेष सतर्कता निर्देश जारी किए हैं.

लोगों को जंगल के रास्ते का उपयोग नहीं करने की सलाह

हाथी के लगातार विचरण को देखते हुए क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है. ग्रामीणों को जंगल की ओर अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है.वन विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी व्यक्ति जंगल के रास्तों का उपयोग न करे और न ही मवेशियों को चराने के लिए बिट कुदरा क्षेत्र में लेकर जाए. अकेला हाथी कई बार अप्रत्याशित और आक्रामक व्यवहार कर सकता है, जिससे जनहानि या पशुहानि की आशंका बनी रहती है.

वन विभाग ने हाथी के पास नहीं जाने की अपील की

अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि कहीं हाथी दिखाई दे तो उसके पास जाने, फोटो या वीडियो बनाने अथवा उसे भगाने का प्रयास बिल्कुल न करें. ऐसी स्थिति में तत्काल वन विभाग के कर्मचारियों अथवा संबंधित अधिकारियों को सूचना दें ताकि समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा सकें.

हाथी पर वन विभाग की नजर

वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है और हाथी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है. विभाग ने ग्रामीणों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा है कि सभी लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें तथा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें. ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी के माध्यम से भी लोगों को सतर्क किया जा रहा है. वन विभाग का कहना है कि हाथी की गतिविधियों में बदलाव होने पर आगे भी समय-समय पर आवश्यक सूचना जारी की जाएगी.

वन विभाग की अपील