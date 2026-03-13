UPSIFS में लंदन के जजों और बैरिस्टरों का जमावड़ा; DNA और AI ड्रोन लैब देख हुए गदगद

UPSIFS में लंदन के जजों और बैरिस्टरों का जमावड़ा; DNA और AI ड्रोन लैब देख हुए गदगद
डेलीगेट्स ने लैब में मौजूद आधुनिक उपकरणों और उनके कामकाज के बारे में बारीकी से जाना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 8:47 PM IST
लखनऊ: लन्दन से आए जजों और बैरिस्टरों के दल ने शुक्रवार को UPSIFS का दौरा किया. डेलिगेट्स ने डीएनए और एआई लैब की सराहना करते हुए इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की. संस्थान के निदेशक ने मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया.
विश्वस्तरीय लैब का भ्रमण: प्रतिनिधिमंडल ने संस्थान में स्थापित अत्याधुनिक डीएनए लैब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन लैब में विजिट किया. विदेशी डेलीगेट्स ने लैब में मौजूद आधुनिक उपकरणों और उनके कामकाज के बारे में बारीकी से जाना. प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ बैरिस्टर बलदीप सिंह, पीटर क्लार्क, डेविड जोस्से केसी, देवेंद्र धालीवाल सहित जज राज सिंह भदेसर, जज मनप्रीत और जज सुखी गिल जैसे कई दिग्गज शामिल रहे.
अपराध की गुत्थी सुलझाने में फॉरेंसिक अहम: संस्थान के संस्थापक निदेशक डॉ. जी.के. गोस्वामी (IPS) ने मेहमानों का स्वागत करते हुए, संस्थान के विजन पर प्रकाश डाला. डॉ. गोस्वामी ने कहा कि यह संस्थान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरगामी सोच का परिणाम है, जो भारत में फॉरेंसिक शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है. उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के दौर में फॉरेंसिक साक्ष्य ही अपराधियों को सजा के द्वार तक पहुंचाने में सबसे निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं.
दौरे के दौरान संस्थान के निदेशक डॉ. गोस्वामी, आईजी राजीव मल्होत्रा और डीआईजी हेमराज मीणा ने विदेशी मेहमानों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया. डेलिगेट्स के कोऑर्डिनेटर बैरिस्टर हरजोत सिंह ने संस्थान के आतिथ्य और शैक्षणिक ढांचे की प्रशंसा करते हुए, UPSIFS परिवार का आभार जताया. इस अवसर पर उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण, अपर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र श्रीवास्तव, पीआरओ संतोष तिवारी और संस्थान की फैकेल्टी टीम के सदस्य उपस्थित रहे. सरोजनीनगर स्थित UPSIFS में आज अंतरराष्ट्रीय न्यायिक जगत की जानी-मानी हस्तियों ने दस्तक दी.
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