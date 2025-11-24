ETV Bharat / state

फरीदाबाद में लगा ‘लंदन सिटी मेला’, कश्मीर वैली और अंडरवॉटर फिश टैंक बने आकर्षण का केन्द्र, दर्शकों की उमड़ रही भीड़

फरीदाबाद में लगा ‘लंदन सिटी मेला’ ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर-12 मैदान में इन दिनों ‘लंदन सिटी मेला’ लोगों के आकर्षण केंद्र बना हुआ है. अगर आप अपने परिवार और बच्चों के साथ आउटिंग का प्लान बना रहे हैं, तो यह मेला आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकता है. मनोरंजन, खरीदारी, झूले, स्वादिष्ट व्यंजन और खास थीम आधारित झोन इस मेले को और भी खास बना रहे हैं. 4 जनवरी तक चलेगा मेला: इस मेले की शुरुआत 14 नवंबर से हुई है. यह मेला 4 जनवरी तक चलेगा.डेढ़ महीने से भी ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले इस मेले में हर आयु वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास रखा गया है.मेले में सबसे ज्यादा चर्चा में अंडरवॉटर फिश टैंक और कश्मीर वैली है. इन दोनों को देखने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. बच्चों से बुजुर्गों तक उमड़ी भीड़ (ETV Bharat) फिश टैंक बना आकर्षण का केन्द्र: अंडरवॉटर फिश टैंक मेले का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है. यहां कई प्रजातियों की रंग-बिरंगी मछलियां लोगों का मन मोह रही हैं. बच्चे तो इन मछलियों को देखकर उत्साहित हो ही रहे हैं, वहीं बुजुर्ग भी इसे देखने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं. मेले की एंट्री फीस 50 रुपए है, जबकि फिश टैंक देखने के लिए अतिरिक्त 100 रुपए का शुल्क देना पड़ता है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में परिवार फिश टैंक का अनुभव लेने पहुंच रहे हैं.