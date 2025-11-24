फरीदाबाद में लगा ‘लंदन सिटी मेला’, कश्मीर वैली और अंडरवॉटर फिश टैंक बने आकर्षण का केन्द्र, दर्शकों की उमड़ रही भीड़
फरीदाबाद में लगा ‘लंदन सिटी मेला’ अंडरवॉटर फिश टैंक, कश्मीर वैली, झूले और शॉपिंग के कारण आकर्षण बना हुआ है.
Published : November 24, 2025 at 10:13 AM IST|
Updated : November 24, 2025 at 10:20 AM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर-12 मैदान में इन दिनों ‘लंदन सिटी मेला’ लोगों के आकर्षण केंद्र बना हुआ है. अगर आप अपने परिवार और बच्चों के साथ आउटिंग का प्लान बना रहे हैं, तो यह मेला आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकता है. मनोरंजन, खरीदारी, झूले, स्वादिष्ट व्यंजन और खास थीम आधारित झोन इस मेले को और भी खास बना रहे हैं.
4 जनवरी तक चलेगा मेला: इस मेले की शुरुआत 14 नवंबर से हुई है. यह मेला 4 जनवरी तक चलेगा.डेढ़ महीने से भी ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले इस मेले में हर आयु वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास रखा गया है.मेले में सबसे ज्यादा चर्चा में अंडरवॉटर फिश टैंक और कश्मीर वैली है. इन दोनों को देखने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.
फिश टैंक बना आकर्षण का केन्द्र: अंडरवॉटर फिश टैंक मेले का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है. यहां कई प्रजातियों की रंग-बिरंगी मछलियां लोगों का मन मोह रही हैं. बच्चे तो इन मछलियों को देखकर उत्साहित हो ही रहे हैं, वहीं बुजुर्ग भी इसे देखने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं. मेले की एंट्री फीस 50 रुपए है, जबकि फिश टैंक देखने के लिए अतिरिक्त 100 रुपए का शुल्क देना पड़ता है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में परिवार फिश टैंक का अनुभव लेने पहुंच रहे हैं.
जानें क्या बोले मेला देखने आए लोग: अपने बेटे के साथ फिश टैंक देखने आए प्रकाश ने बताया, “फिश टैंक इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि आंखें ठहर जाती हैं. रंग-बिरंगी मछलियों को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं. यहां का माहौल शोरगुल से दूर है, और परिवार के साथ समय बिताने के लिए यह शानदार जगह है.” वहीं, मेला देखने आई पूजा ने बताया, “यहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए कुछ न कुछ है. शॉपिंग भी काफी सस्ते दाम पर हो रही है. होम डेकोर, फैशन आइटम, खिलौने और खाने-पीने की चीजों की अच्छी रेंज है. मैं पहली बार आई हूं और चाहता हूं कि ऐसे मेलों का आयोजन बार-बार हो.”
कश्मीर वैली ने जीता लोगों का दिल: इसके अलावा मेले में बनाई गई ‘कश्मीर वैली’ भी लोगों को असली कश्मीर की याद दिला रही है. यहां कश्मीर की तर्ज पर घर बनाए गए हैं और आर्टिफिशियल स्नोफॉल भी करवाया जा रहा है. लोग बर्फबारी का अनुभव लेते हुए तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इस अनोखे सेटअप का पूरा आनंद उठा रहे हैं. मेले में झूलों, गेम जोन, हैंडीक्राफ्ट स्टॉल, स्ट्रीट फूड और लाइव म्यूजिक का भी भरपूर प्रबंध है. यही वजह है कि मेले में रोजाना लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है. त्योहारों के बाद भी यह मेला फरीदाबाद के परिवारों के लिए मनोरंजन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.
अगर आप भी परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, तो फरीदाबाद सेक्टर-12 में लगा ‘लंदन सिटी मेला’ एक बेहतरीन विकल्प है-जहां मनोरंजन, रोमांच, खरीदारी और स्वाद का पूरा कॉम्बिनेशन आपको एक ही जगह मिल जाएगा.
ये भी पढ़ें:हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रोडवेज बस में सफ़र कर लोगों को दिया सरप्राइज़, यात्रियों से पूछा - कोई परेशानी तो नहीं !