काशी का सूर्यकुंड, जहां भगवान सूर्य ने शिवजी के लिए की तपस्या, क्या है मान्यता जानिए

काशी का सूर्यकुंड. (etv bharat)
वाराणसी: संतान प्राप्ति के सबसे बड़े पर्वों में से एक लोलार्क षष्ठी का पर्व आज है. आज महिलाएं व्रत रहकर संतान प्राप्ति की कामना करती है. आज काशी में मौजूद लोलार्क कुंड में स्नान का विशेष महत्व होता है. महिलाएं यहां आकर के स्नान करने के साथ अपने प्रिय फल का परित्याग करती है, जिसके उपरांत भगवान भास्कर उन्हें संतान का आशीर्वाद देते हैं. इस मौके पर देश दुनिया से लाखों की संख्या में भक्त श्रद्धालु आकर के स्नान करते हैं. रात से ही 4 किलोमीटर लंबी कतारे लग जाती है, जहां महिलाएं स्नान के लिए अपने बारीक का इंतजार कर रही है. चलिए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी खास बातों के बारे में.
रात से ही लंबी कतारें: लोलार्क कुंड में स्नान के लिए रात से ही लंबी कतारें लग चुकी हैं, महिलाएं स्नान के लिए अपन बारी का इंतजार कर रही है. कुंड में दंपति एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्नान कर रहे हैं. बता दे कि,आज लोलार्क षष्ठी का त्यौहार मनाया जा रहा है. ऐसे में काशी में मौजूद लोलार्क कुंड में लाखों की संख्या में महिलाओं की भीड़ मौजूद है. हर महिला अपनी मन्नत के साथ आती है और इस कुंड में स्नान करती है.
काशी का पवित्र कुंड. (etv bharat)
ये है मान्यता: ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में यदि दंपति हाथ पकड़ कर के सात बार डुबकी लगाते हैं और उसके साथ एक फल का परित्याग कर देते हैं तो उसके बाद संतान से जुड़ी हुई उनकी पीड़ा समाप्त हो जाती है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है. इस कुंड को स्वयं भगवान सूर्य ने स्थापित किया है और यहां पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है. षष्ठी वाले दिन यहां विशेष संयोग रहता है क्योंकि यह दिन सूर्य और शक्ति यानी की मां गंगा का भी आशीर्वाद लोगों को मिलता है.
काशी का सूर्यकुंड. (etv bharat) सात बार डुबकी, प्रिय फल का परित्याग: इस बारे में मंदिर के महंत कुंदन त्रिपाठी कहते हैं कि लोलार्क कुंड वाराणसी के तुलसी घाट की भवानी क्षेत्र में मौजूद है.इसे सूर्य तीर्थ में से एक माना जाता है. बताया जाता है कि, इस तीर्थ की मान्यता और पौराणिक कथा स्कंद पुराण प्रकाश अखंड में भी वर्णित है.कहा जाता है कि, देवासुर संग्राम के दौरान भगवान सूर्य के एक रथ का पहिया यहां पर गिर गया था,जिससे कुंड का निर्माण हुआ. दावा है कि आज तक इस कुंड के जल के स्रोत का पता नहीं चल पाया है. उन्होंने बताया कि ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव ने यहां सैकड़ो वर्ष तक भगवान शिव की आराधना की थी और उसी के साथ उन्होंने लोलार्ककेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी. इस शिवलिंग के दर्शन पूजन का विशेष महत्व होता है. वह कहते हैं कि जिन दंपति को संतान सुख नहीं है, चर्म रोग है या फिर जीवन में जुड़ी किसी अन्य तरीके की समस्या है तो वह यहां आकर के कुंड में स्नान करते हैं. उनकी समस्याओं का निवारण हो जाता है. क्या है पौराणिक कथा. (etv bharat) ऐतिहासिक महत्व: वही कुंड की मान्यता एतिहासिक महत्व को लेकर शोध करने वाले काशी में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राणा पीवी सिंह कहते हैं कि इस कुंड की अपनी अलगखगोलीय संरचना है. इसका संबंध गुप्तकाल से माना जाता है. उन्होंने बताया कि 1822 में जोसेफ प्रिंसिप ने भी इस कुंड की संरचना और इस पर्व का उल्लेख किया है. उन्होंने बताया कि 4 दशकों से कुंड की खगोलीय और वैज्ञानिक पहलुओं को लेकर के अध्ययन किया जा रहा है और 1995 के अध्ययन में इस बात को बताया गया कि यहां स्नान करने वाले लोगों में 60 फ़ीसदी लोगों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिला है. हालांकि यह पूरी तरीके से मान्यताओं के ऊपर निर्धारित आंकड़ा है आधुनिक विज्ञान इससे बिल्कुल अलग है. आज क्या है खास. (etv bharat) कुंड में लगी भीड़. (etv bharat) लोलार्क षष्ठी. (etv bharat) कैसी है कुंड की संरचना: उन्होंने बताया कि कुंड की संरचना उल्टे पिरामिड के अनुरूप दिखती है. 50 फीट गहरा और 15 फीट चौड़ा यह कुंड है. इसमें सीढ़ियां ऊपर से नीचे की ओर जाती है और नीचे जाते हुए यह पिरामिड का रूप लेती है. उन्होंने बताया कि यह खगोलीय रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बाकी कुंड से बिल्कुल अलग है. इसमें सूर्य की किरणें पहुंचकर एक विशेष कोण बनाते हैं जो इसकी धार्मिक मान्यता को वैज्ञानिक रूप भी प्रदान करता है. उन्होंने बताया कि जो कुंड की उत्तरी दिशा कॉस्मिक नार्थ के रूप में बताई जाती है. यही वजह है कि यह इसके प्रकृतिक रूप भी बदल देता है और इसकी वैज्ञानिकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है. काशी का पवित्र कुंड. (etv bharat) भक्त प्रसाद भी बनाते. (etv bharat) कुंड में स्नान और दान जारी. (etv bharat) ये सामग्री अर्पित की जाती. (etv bharat) भक्तों का क्या कहना है: महिलाएं कहती है कि वो लंबे समय से संतान का इंतज़ार कर रही है. वो कुंड में स्नान करने आई है. इसके लिए वो जो भी वस्त्र आभूषण पहनकर के स्नान करती है वह उसे स्नान करने के साथ यही छोड़ जाती है. इसके साथ ही स्नान करने के पहले वह अपने आंचल में श्रृंगार का सामान और कोई एक ऐसा फल लेती हैं जिससे उन्हें यहां पर छोड़ना होता है. उसके बाद वह अपने पति के साथ कुंड में जाकर के स्नान करती है महिलाओं ने कहा कि वह यहां संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि भगवान उनको या आशीर्वाद जरूर देंगे उन्होंने बताया कि यदि मनोकामना पूरी हो जाती है लोग यहां करके मुंडन करते हैं पूरी हलवा भोग के रूप में चढ़ाते हैं. बच्चों का मुंडन करवाते अभिभावक. (etv bharat)
(नोट: यह खबर धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है)
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