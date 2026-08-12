सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में उज्बेकिस्तान की महिला लोला गिरफ्तार, लखनऊ पुलिस की कार्रवाई
पहचान छिपाने के लिए कराई थी प्लास्टिक सर्जरी, 1 साल की आंख-मिचौली खत्म!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 12:18 PM IST
लखनऊ: पॉश इलाके में बैठकर जिस्मफरोशी का धंधा चलाने वाली उज्बेकिस्तान की हाई-प्रोफाइल मास्टरमाइंड लोला कायूमोवा आखिरकार 1 साल की आंख-मिचौली के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गई. पिछले साल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद से ही लोला फरार चल रही थी.
खुफिया एजेंसी के हवाले लोला: मंगलवार देर रात लखनऊ पुलिस और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त टीम ने सुशांत गोल्फ सिटी स्थित ओमेक्स आर-टू अपार्टमेंट में छापेमारी कर उसे दबोच लिया. अवैध रूप से भारत में रहने, पहचान बदलकर देह व्यापार चलाने और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आने के बाद पकड़ी गई लोला को खुफिया एजेंसियों के हवाले कर दिया गया है.
मामले में एफआरआरओ और पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है. लोला और उसके मददगारों से कड़ाई से पूछताछ जारी है ताकि इस सिंडिकेट के अन्य नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके.-मोहम्मद मुस्ताक, डीसीपी साउथ
प्लास्टिक सर्जरी कराकर बदला चेहरा: फरार लोला ने पहचान छिपाने और जवान दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया था. जांच में खुलासा हुआ कि गोमतीनगर के पत्रकारपुरम और अहिमामऊ में क्लीनिक चलाने वाले डॉ. विवेक गुप्ता ने ही इन विदेशी महिलाओं की पहचान छुपाने और खूबसूरती बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की थी. बिना किसी वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में अवैध रूप से रह रही इन महिलाओं से डॉक्टर ने भारी-भरकम रकम वसूली, लेकिन किसी भी तरह के पहचान पत्र की मांग नहीं की. इस खेल में ओमेक्स आर-1 अपार्टमेंट में रहने वाला त्रिजिन राज उर्फ अर्जुन राणा भी शामिल था, जो इनके रुकने और नेटवर्क को संभालने का काम करता था.
FRRO की रेड में बड़ा खुलासा: कुछ समय पहले फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की टीम ने न्यू हजरतगंज स्थित एक फ्लैट से उज्बेकिस्तान की दो महिलाओं को पकड़ा था. पूछताछ में दोनों के पास से भारत में रहने के कोई वैध पासपोर्ट या वीजा दस्तावेज नहीं मिले थे. उन्होंने दावा किया था कि 2 साल पहले उनके दस्तावेज खो गए थे, लेकिन वे पुलिस शिकायत की कोई कॉपी भी पेश नहीं कर सकी थीं. उसी पूछताछ में लोला कायूमोवा का नाम मुख्य सरगना के रूप में उभरा था.
जिस्मफरोशी का खतरनाक खेल: जांच के मुताबिक, लखनऊ का एक सर्जन डॉक्टर कुछ समय पहले थाईलैंड घूमने गया था. वहीं उसकी मुलाकात लोला कायूमोवा से हुई. डॉक्टर उसे भारत ले आया, जिसके बाद लोला ने उज्बेकिस्तान से अपनी दो और सहेलियों को बुला लिया. इसके बाद गोमतीनगर और सुशांत गोल्फ सिटी के लग्जरी अपार्टमेंट्स में यह गिरोह बेखौफ होकर सेक्स रैकेट चलाने लगा.
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