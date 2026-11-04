गोरखपुर में बीजेपी की पदयात्रा: सीएम योगी बोले- राहुल गांधी बिना बारूद वाले रॉकेट, नितिन नवीन ने कहा, राहुल का लांचिंग पैड ही खराब
लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में योगी सरकार के दर्जनभर मंत्री और संगठन के राष्ट्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 4:37 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 5:05 PM IST
गोरखपुर: भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुधवार को गोरखपुर में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा (Loktantra Bachao, Arajakta Hatao Padyatra) का आयोजन किया गया. जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. पदयात्रा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से निकलकर गोलघर होते हुए काली मंदिर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर पहुंची. यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी बड़े नेताओं की ओर से माल्यार्पण करने के बाद लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा समाप्त हुई.
नितिन-योगी के निशाने पर राहुल
पदयात्रा से पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा गया. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को बिना बारूद वाला रॉकेट बताया तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी जैसे रॉकेट को जिस लॉन्चिंग पैड से कांग्रेस पार्टी ने लांच किया है वह लॉन्चिंग पैड ही खराब है. ऐसे में देश और देश के युवाओं को उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है. सभा को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने सबसे ज्यादा निशान राहुल गांधी और कांग्रेस पर ही साधा. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी दोनों नेताओं के निशाने पर रहे.
.@BJP4India के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी एवं @BJP4UP के मा. प्रदेश अध्यक्ष श्री @mppchaudhary जी के साथ जनपद गोरखपुर में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में... https://t.co/Icg2ccQZqQ— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 4, 2026
कांग्रेस ने गरीबी नहीं गरीबों को मिटाया
नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी आप जितना भी झूठ की खेती कर लीजिए लेकिन देश की जनता अपने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा करती है. इस तरह की गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए. उन्होंने कहा कि अगर आप SIR की वजह से चुनाव हार रहे हैं तो यह कहना गलत है. क्योंकि देश के कई प्रदेश में आप इसी प्रक्रिया के तहत सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं. मेरा मानना है की जमीन पर यदि आप और आप पार्टी काम करती तो शायद आप चुनाव नहीं हारते. आप गरीबों के भला करने की बात कहना छोड़ दीजिए. क्योंकि आपकी पार्टी देश में काफी समय तक राज किया है. जिसने गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को ही मिटाने का कार्य किया.
आज उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से विकास के पैमाने पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी लेकर गए हैं, हमें पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश को इस देश का सबसे बड़ा विकसित राज्य बनाकर आप लेकर आएंगे: @BJP4India के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी https://t.co/6xyEhERKse— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 4, 2026
देश में मोदी-योगी का राज चलेगा
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राहुल गांधी को मंच से चैलेंज किया और कहा कि इस देश में आपका नहीं बल्कि मोदी और योगी का राज चलेगा. जो लोग दिमागी नक्सली हो गए हैं उनको देश और प्रदेश की जनता 2027 और 2029 में भी सबक सिखाएगी. नितिन नवीन ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने न सिर्फ स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में बड़े संस्थानों की स्थापना किया है बल्कि, रोजगार को एक परिवार के लोगों से बाहर निकाल कर सभी के घरों तक पहुंचाया है. समाजवादी पार्टी की पंचर हो चुकी साइकिल प्रदेश में दौड़ने वाली नहीं है. क्योंकि प्रदेश में एक्सप्रेसवे बन चुका है और एक्सप्रेसवे पंचर साइकिल नहीं दौड़ सकती.
राहुल गांधी की स्थिति ऐसे रॉकेट की तरह हो चुकी है, जिसका बारूद पहले ही समाप्त हो गया है... यह 'युवा' कभी लॉन्च नहीं होने वाला... https://t.co/TnzpBftfVr— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 4, 2026
कांग्रेस के युवा लॉन्च नहीं हो सकते
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस कितनी भी बार राहुल गांधी को लांच कर ले, राहुल गांधी बिना बारूद वाले रॉकेट हैं. वह उड़ नहीं सकते. धुंआ पहले ही निकल जाएगा. बारूद फुस्स हो जाएगा. उन्होंने कहा 2004 में कांग्रेस ने राहुल गांधी को लोकसभा का सांसद बनाया. 2008 में राष्ट्रीय महामंत्री बने. पार्टी ने उन्हें जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो वह खुद अमेठी से चुनाव 2019 में हार गए. भारत जोड़ो यात्रा भी उनकी फुस्स हुई. न्याय यात्रा में भी दम नहीं दिखा. इसलिए मेरा मानना है कि यह युवा कभी लॉन्च नहीं किया जा सकता.
भारत का लोकतंत्र जितना सशक्त होगा, उतना ही भारत आत्मनिर्भर और विकसित होगा। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी @BJP4India के लोकप्रिय एवं कर्मठ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी, @BJP4UP के मा. प्रदेश अध्यक्ष श्री @mppchaudhary जी एवं एनडीए के सहयोगी सदस्यों के साथ आज जनपद गोरखपुर में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में सम्मिलित हुआ। इंडी गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उद्देश्य भारत के संविधान, लोकतंत्र तथा संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करना है। जिन संवैधानिक संस्थाओं के बल पर भारत का लोकतंत्र टिका है, उसे कमजोर करने की साजिशें हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस, इंडी गठबंधन और उनके सभी सहयोगियों को देश वासियों से माफी मांगनी चाहिए।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 4, 2026
दुनिया में बजता मोदी का डंका
सभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 2027 आने वाला है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आज जो मुकाम छू लिया है वह कल्पना का विषय था. पहले हम जो कहते थे उसको दुनिया सुनती थी लेकिन अब दुनिया नरेंद्र मोदी की नीतियों और बातों को सिर्फ सुनती ही नहीं है उसको अमल में भी लाती है. भारत को सशक्त बनाने के वह सारे प्रयास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए जिसमें हम काफी कमजोर माने जाते थे. धारा 370 समाप्त करने की क्षमता किसी में नहीं थी. वह मोदी जैसे कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है.
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम की वजह से योगी सरकार के करीब एक दर्जन मंत्री और संगठन के राष्ट्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश के कई पदाधिकारी इस आयोजन में शामिल हुए. पूर्वांचल के 60 विधायकों से अधिक की संख्या मंच के बगल में मौजूद रही. तो पंडाल में मौजूद भाजपा कार्यकर्ता अपने नेता को सुनने और पार्टी की पदयात्रा में शामिल होने के लिए आतुर दिखे.
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