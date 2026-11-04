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प्रयागराज में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा'; केशव प्रसाद मौर्य बोले- "BJP ही वर्तमान है और भविष्य"

प्रयागराज में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा' ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' के आह्वान के साथ एक विशाल पदयात्रा निकालकर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया. इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' शामिल हुए. 250 बाइकों के काफिले और काशी क्षेत्र के विभिन्न जिलों से पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पूरा सिविल लाइंस इलाका भगवामय नजर आया.

250 बाइकों का काफिला : पदयात्रा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा में सहभागिता की. इस दौरान कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' अपनी पत्नी और प्रयागराज की पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी के साथ करीब 250 बाइकों की रैली और हजारों समर्थकों की अगुवाई करते हुए आयोजन स्थल पर पहुंचे.



कार्यकर्ताओं का विशाल हुजूम : सिविल लाइंस स्थित धरना स्थल पर बुधवार को पार्टी के हजारों कार्यकर्ता एकत्र हुए. काशी क्षेत्र के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता चार पहिया वाहनों के काफिले, बाइक रैली और डीजे-बैंड के साथ पहुंचे. यह पदयात्रा सिविल लाइंस धरना स्थल से शुरू होकर सुभाष चौराहा स्थित 'शहीद वॉल' तक निकाली जा रही है. पार्टी का मुख्य उद्देश्य इस पदयात्रा के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा और अराजकता के विरोध का संदेश देना है. कार्यक्रम में प्रयागराज के सभी भाजपा विधायक, सांसद और प्रमुख संगठन पदाधिकारी भी एकजुट नजर आए. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा ही वर्तमान है और भविष्य. वह गरीब और जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है. उन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी के 12 वर्षों के ईमानदार नेतृत्व में करीब 50 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा के दायरे से बाहर निकले हैं. वोटर लिस्ट और एसआईआर (SIR) को लेकर उठ रहे सवालों पर केशव मौर्य ने कहा कि देश में आजादी के बाद अब तक 12 बार यह प्रक्रिया अपनाई गई है. इनमें 10 बार कांग्रेस शासनकाल में, एक बार अटल जी की सरकार में और एक बार वर्तमान मोदी सरकार के कार्यकाल में यह हुआ.