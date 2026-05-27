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दिल्ली के अस्पतालों में हीटवेव मरीजों के लिए किए जा रहे विशेष इंतजाम, लोकनायक अस्पताल में बनाया गया स्पेशल वार्ड

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने लोकनायक अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया

हीटवेव मरीजों के लिए विशेष इंतजाम
हीटवेव मरीजों के लिए विशेष इंतजाम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 27, 2026 at 9:59 AM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने लोकनायक अस्पताल का दौरा कर हीटवेव से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया.

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने हीटवेव मैनेजमेंट के लिए की गई व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, आपातकालीन बुनियादी ढांचे और मरीजों की देखभाल संबंधी सभी तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की.

इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सरकार का स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल टीमें स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भीषण गर्मी के कारण किसी भी नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े.

उन्होंने बताया कि लोकनायक अस्पताल में हीटवेव और गर्मी से संबंधित पीड़ित मरीजों के लिए विशेष ‘हीट रिलेटेड इलनेस’ वार्ड बनाया गया है, जहां हीटवेव से प्रभावित मरीजों को समय पर विशेष मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के लिए इलाज के विशेष इंतजाम किए गए हैं.

हीटवेव के मरीजों के लिए अस्पताल में विशेष इंतजाम

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि अस्पताल में हीटवेव से संबंधित मामलों के उपचार के लिए व्यापक उपचार की व्यवस्था तैयार की गई है, जिसमें अलग से आपातकालीन व्यवस्था, आईसीयू की तैयारी, समर्पित बेड, विशेष उपचार कक्ष और मरीजों के लिए 'स्टेप-डाउन रिकवरी' प्रबंधन भी शामिल है.

हीटवेव मरीजों के लिए विशेष इंतजाम
हीटवेव मरीजों के लिए विशेष इंतजाम (ETV BHARAT)

उन्होंने बताया कि गर्मी से जुड़ी अलग-अलग समस्याओं के साथ आने वाले मरीज़ों का इलाज एक सुव्यवस्थित प्रणाली के तहत किया जा रहा है. सामान्य डिहाइड्रेशन, तेज बुखार, शरीर का बढ़ा हुआ तापमान और कई तरह की मेडिकल दिक्कतों वाले मामलों का इलाज उनकी मेडिकल जरूरतों के अनुसार किया जा रहा है. गंभीर मरीज़ों का तुरंत इमरजेंसी केयर में इलाज किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें आईसीयू सपोर्ट के लिए वार्ड में शिफ़्ट कर दिया जाता है. एक बार हालत स्थिर हो जाने पर मरीज़ों को लगातार निगरानी और इलाज के लिए निर्धारित रिकवरी बेड पर भेज दिया जाता है.

मरीजों के लिए आईसीयू और इमरजेंसी सेवाएं तैयार

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि मरीज़ों की संख्या में किसी भी तरह की संभावित बढ़ोतरी से निपटने के लिए पर्याप्त बेड, आईसीयू सुविधाएं और आपातकालीन सहायता प्रणालियां तैयार रखी गई हैं. उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली के डॉक्टर्स, विशेषज्ञ टीमें, आईसीयू स्टाफ और स्वास्थ्यकर्मी हीटवेव से संबंधित मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम और तैयार हैं.

हाल के एक मामले का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अस्पतालों में बहुत ज़्यादा शारीरिक तापमान और गर्मी से जुड़ी गंभीर समस्याओं के मरीज पहुंचे हैं. उन्होंने मेडिकल टीमों की तत्परता से की गई कार्रवाई, जरूरत पड़ने पर समय पर वेंटिलेटर की सहायता उपलब्ध कराने और जल्द रिकवरी सुनिश्चित करने में मदद के प्रयासों की जमकर सराहना की.

अस्पताल, आरोग्य मंदिर और पॉलीक्लिनिक हीट वेव को लेकर सभी अलर्ट पर: स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हीटवेव से निपटने की तैयारियां सिर्फ लोकनायक अस्पताल तक ही सीमित नहीं हैं। हीटवेव से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए दिल्ली स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत सभी सरकारी अस्पतालों, पॉलीक्लिनिकों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में व्यापक स्तर पर सभी तरह की जरूरी व्यवस्थाएं करने साथ ही उन्हें अलर्ट पर रखा गया है.

उन्होंने आगे कहा कि चाहे कोई मरीज डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन, बुखार या कई दूसरी परेशानियों के साथ आए राजधानी दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तत्काल और प्रभावी इलाज देने के लिए पूरी तरह से तैयार है. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि मेडिकल तैयारियों की कमी के चलते किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं हो.

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने विभिन्न जगहों पर मोबाइल राहत यूनिट और आउटरीच व्यवस्थाओं की भी तैनाती की है, जहां नागरिकों को ओआरएस, पीने के लिए ठंडा पानी और जरूरी सहायता सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. जरूरत और जमीनी हालात के अनुसार जहां भी आवश्यकता होगी इन व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने के साथ तेजी से विस्तार किया जाएगा.

मंत्री ने कहा हीट स्ट्रोक का असर होने पर सरकारी अस्पतालों में मिलेगा इलाज

मौजूदा गर्मी के हालात को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सभी नागरिकों से सावधान रहने की अपील करते हुए आग्रह किया कि वे लंबे समय तक सीधी धूप और अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से बचें. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि यदि उन्हें कमजोरी, चक्कर आना, बेचैनी, डिहाइड्रेशन, बुखार या गर्मी से संबंधित कोई अन्य बीमारी जैसे कोई भी लक्षण महसूस हों, तो वे तुरंत पास के सरकारी अस्पतालों, पॉलीक्लिनिकों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जाकर तुरंत मेडिकल सहायता लें.

डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आगे कहा कि दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है. हमारे सभी अस्पताल, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल टीमें पूरे समर्पण के साथ काम कर रही हैं. दिल्ली के नागरिकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राजधानी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था हीटवेव से जुड़ी हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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