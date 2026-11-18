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डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने राहुल गांधी के भाषण पर साधा निशाना, कहा,' ये उनकी आदत बन गई'

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी जयपुर डिजाइन फेस्टिवल के समापन अवसर पर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : इंडिया समिट में राहुल गांधी की ओर से दिए गए भाषण को लेकर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों और विदेशी धरती पर जाकर भारत के खिलाफ बातें करना राहुल गांधी की आदत बन गई है. डिप्टी सीएम ने बुधवार को जयपुर डिजाइन फेस्टिवल के समापन अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही. वहीं, जयपुर में 4 से 6 दिसंबर तक आयोजित होने वाले लोकमंथन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई एजुकेशन पॉलिसी में सही इतिहास को बताने को लेकर काम किया गया है.