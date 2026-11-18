डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने राहुल गांधी के भाषण पर साधा निशाना, कहा,' ये उनकी आदत बन गई'
दीया कुमारी ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी लोगों और विदेशी मंचों पर देश के खिलाफ बातें करते हैं.
Published : November 18, 2026 at 5:50 PM IST
जयपुर : इंडिया समिट में राहुल गांधी की ओर से दिए गए भाषण को लेकर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों और विदेशी धरती पर जाकर भारत के खिलाफ बातें करना राहुल गांधी की आदत बन गई है. डिप्टी सीएम ने बुधवार को जयपुर डिजाइन फेस्टिवल के समापन अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही. वहीं, जयपुर में 4 से 6 दिसंबर तक आयोजित होने वाले लोकमंथन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई एजुकेशन पॉलिसी में सही इतिहास को बताने को लेकर काम किया गया है.
'देश में कई मंच, विदेश में देश के खिलाफ बात क्यों' : दीया कुमारी ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी बात रखने के लिए देश में ही कई मंच मिल सकते हैं, लेकिन वो विदेशी लोगों और विदेशी मंचों पर देश के खिलाफ बातें करते हैं. दीया कुमारी ने कहा कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचने की दिशा में है. ऐसे में राहुल गांधी की ओर से देश को लेकर की जा रही बातें पूरी तरह गलत हैं.
पढ़ें : राहुल गांधी की राह पर चले डोटासरा, जिला प्रमुख और प्रधान के आधे पदों पर 50 साल से कम उम्र के नेताओं को देंगे मौका
विरासत को आधुनिक डिजाइन के नजरिए से संजोने की कोशिश : गुलाबी नगरी जयपुर के 300वें स्थापना वर्ष में प्रवेश के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय जयपुर डिजाइन फेस्टिवल (JDF) का बुधवार को जवाहर कला केंद्र में समापन हुआ. एसोसिएशन ऑफ डिजाइनर्स ऑफ इंडिया (ADI) के जयपुर चैप्टर की ओर से 16 से 18 नवंबर तक आयोजित इस फेस्टिवल में शहर की 300 साल पुरानी विरासत को आधुनिक डिजाइन के नजरिए से संजोने और भविष्य के जयपुर की कल्पना को आकार देने की कोशिश की गई. 'जयपुर रीइमैजिन्ड बाय डिजाइन' थीम पर आयोजित फेस्टिवल में कला, संस्कृति, पारंपरिक शिल्प, शहरी विकास और नई तकनीक के संगम की झलक देखने को मिली. समापन समारोह में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शिरकत की. यहां उन्होंने डिजाइनर्स और विद्यार्थियों की ओर से तैयार कलाकृतियों और डिजाइन प्रदर्शनी का अवलोकन किया.
पढ़ें : राजस्थान के मुख्य सचिव ने अंतरराष्ट्रीय मंच से दिया विकास का मंत्र, बोले- तरक्की ऐसी हो जिसमें कोई पीछे न छूटे
'शहर की ऐतिहासिक यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए' : इस अवसर पर दीया कुमारी ने कहा कि जयपुर आज अपने 300 साल के ऐतिहासिक सफर की ओर बढ़ रहा है. ये पूरे शहर और प्रदेश के लिए गर्व का अवसर है. सभी को इस ऐतिहासिक यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जयपुर डिजाइन फेस्टिवल शहर की कला, संस्कृति और रचनात्मकता को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच है. इसमें कई डिजाइनर्स ने जयपुर स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष डिजाइन और आर्ट फॉर्म तैयार किए हैं. बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भी भागीदारी कर अपनी प्रतिभा दिखाई है. इस तरह के आयोजन युवाओं और छात्रों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के साथ आगे बढ़ने का अवसर देते हैं.
पढ़ें : जयपुर में लोकमंथन यात्रा का शुभारंभ, डिप्टी CM दीया कुमारी ने किया रवाना, 4 से 6 दिसंबर को होगा मुख्य आयोजन
शहर की ऐतिहासिक विरासत को सहेजना जरूरी: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर अपनी कला और संस्कृति के लिए दुनियाभर में पहचान रखता है. पर्यटन के लिहाज से भी ये दुनिया के प्रमुख शहरों में शामिल है. ऐसे में जरूरी है कि शहर की ऐतिहासिक विरासत को सहेजने के साथ उसे नए दौर के अनुरूप नई पहचान भी दी जाए. उन्होंने उम्मीद जताई कि डिजाइनर्स जयपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े ऐसे विशिष्ट डिजाइन तैयार करेंगे, जिनसे आने वाले समय में शहर को उसकी रचनात्मकता और डिजाइन के लिए भी जाना जाएगा.
पूरे साल मनाया जाएगा जयपुर स्थापना दिवस का उत्सव : जयपुर स्थापना दिवस के आयोजन को लेकर दीया कुमारी ने कहा कि स्थापना दिवस की तारीख पहले से निर्धारित है, लेकिन उत्सव को केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पूरे साल जयपुर के लिए किस तरह की गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाएं. सरकार की ओर से भी सालभर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे. ये केवल एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि पूरे साल चलने वाला उत्सव है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सरकार का आयोजन नहीं, बल्कि जयपुर के हर नागरिक का उत्सव है. शहर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि वह अपने शहर के लिए क्या योगदान दे सकता है. जयपुर हमारा शहर है और इसकी विरासत को सहेजने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है.
छह विषयों पर विरासत से भविष्य तक की चर्चा : फेस्टिवल में देशभर के डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, शिक्षाविदों, शिल्पकारों और उद्यमियों ने हिस्सा लिया. यहां डिजाइन को केवल इमारतों की बनावट और सजावट तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पारंपरिक शिल्प, शहरी नियोजन, कारोबार और नई तकनीक से जोड़कर व्यापक चर्चा की गई. आयोजन का उद्देश्य जयपुर के 300 साल के सफर को समझने के साथ यह विचार करना भी रहा कि आने वाले वर्षों में शहर की पहचान और विकास की दिशा कैसी होनी चाहिए. इसके लिए छह प्रमुख विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए. इनमें 'एजुकेशन बाय डिजाइन', 'सर्कुलर जयपुर', 'क्राफ्टिंग आइडेंटिटी', 'द सिटी वी मेक', 'डिजाइन इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइज' और 'द फ्यूचर ऑफ डिजाइन' शामिल रहे. इन सत्रों में शिक्षा में डिजाइन की भूमिका, संसाधनों के पुन: उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, पारंपरिक शिल्प और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने, बेहतर शहरी नियोजन और डिजाइन आधारित उद्यमों की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ.
देशभर के विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव : फेस्टिवल की निदेशक मीनाक्षी सिंह के अनुसार, तीन दिवसीय आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और विचार साझा किए. इनमें जीनान केबी, मनीषा मोहन, संदीप सेठी, दिलीप बैद, गौरव शौरी, गीतांजलि कासलीवाल, नरेश नरसिम्हन, लीला बोरड़िया और अयाज बसराय सहित कई विशेषज्ञ शामिल हुए. फेस्टिवल में डिजाइन प्रदर्शनी और कलाकृतियों के माध्यम से जयपुर की ऐतिहासिक पहचान को नए नजरिए से प्रस्तुत किया गया. तीन दिनों तक चले इस आयोजन ने ये संदेश दिया कि विरासत को केवल संरक्षित करना ही नहीं, बल्कि उसे समकालीन सोच और रचनात्मकता के साथ भविष्य तक पहुंचाना भी जरूरी है.
पढ़ें : 119 देशों के बाद पेरिस में धोद बैंड का सांस्कृतिक परचम, ‘बोंजूर मोदी’ में गूंजा राजस्थान का जलवा
नई पीढ़ी को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का उद्देश्य : जयपुर में 4 से 6 दिसंबर तक जवाहर कला केंद्र में होने वाले तीन दिवसीय लोकमंथन कार्यक्रम में भारतीय लोकजीवन, कला, संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान परंपरा के विविध आयामों पर मंथन होगा. आयोजन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी सहित देश-विदेश की कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी. इसे लेकर लोकमंथन आयोजन समिति के पदाधिकारी और अखिल भारतीय संयोजक एवं प्रज्ञा प्रवाह के महासचिव जे नंदकुमार भी मौजूद रहे. नंदकुमार ने कहा कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों की वाणी और पानी के साथ वहां की परंपराएं और सांस्कृतिक विशेषताएं भी अलग-अलग हैं. कला और संस्कृति हमारी धरोहर हैं, जिन्हें सहेजकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है.
बौद्धिक और सांस्कृतिक पक्षों के बीच दूरी को पाटना लक्ष्य : नंदकुमार ने बताया कि भारत में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली परंपराएं रीति–रिवाज और विविध संस्कृतियां हैं, फिर भी संस्कृति ही सांस्कृतिक एकता का आधार है. लोकमंथन का लक्ष्य भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक पक्षों के बीच दूरी को पाटना है. जयपुर से पहले ये आयोजन भोपाल, रांची, गुवाहाटी और हैदराबाद में हो चुका है. जहां पर औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, भारत बोध, लोक परंपरा और लोकावलोकन जैसे विषयों पर मंथन हुआ.
पढ़ें : लोकमंथन 2026: गजेंद्र बोले, 'लोक-शास्त्र विरोध का भ्रम', सीएम ने कहा, 'आधुनिकता में संस्कृति विलुप्ति की ओर'
'हम भारत के लोग' : वहीं इस बार लोकमंथन आयोजन को 'हम भारत के लोग' नाम दिया गया है. जिसमें युवाओं के साथ विशेष संवाद भी स्थापित किया जाएगा. इसके माध्यम से नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं और अपनी विरासत को समझने का अवसर मिलेगा. आयोजन में लोककला, लोकसाहित्य, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य, रीति-रिवाज और पारंपरिक ज्ञान से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी. ग्रामीण और वनवासी समाज, लोक कलाकारों, शिल्पकारों, विद्वानों और युवाओं की सहभागिता से लोक संस्कृति और आधुनिकता के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा. विश्वभर से अतिथि और वक्ता भी इस आयोजन में भाग लेंगे.
पढ़ें : World Music Day: लोक यात्रा के जरिए राजस्थान की विरासत को सहेज रहे विनोद जोशी, पारंपरिक वाद्य यंत्रों में बसता है लोक जीवन का संगीत
लोक कलाकारों और परंपराओं को मिलेगा राष्ट्रीय मंच : वहीं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य समाज में जागरण पैदा करना और लोगों को अपनी लोक संस्कृति से जोड़ना है. राजस्थान की कई ऐसी रीति-रिवाज, परंपराएं और लोककलाएं हैं, जो धीरे-धीरे पीछे छूटती जा रही हैं. लोकमंथन के माध्यम से इन्हें सहेजने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि लोकमंथन-2026 राजस्थान की लोक संस्कृति, कला और शिल्प को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर मिलेगा. आयोजन में सिर्फ व्याख्यान नहीं बल्कि संवाद, शास्त्रार्थ, लोक कला की प्रस्तुतियां, प्रदर्शनी, शिल्प कला की कार्यशालाएं, खाद्य उत्सव और सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिलेगी.