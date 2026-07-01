लोकमंथन 2026: गजेंद्र बोले, 'लोक-शास्त्र विरोध का भ्रम', सीएम ने कहा, 'आधुनिकता में संस्कृति विलुप्ति की ओर'
शेखावत और सीएम ने लोकमंथन को भारत की सांस्कृतिक चेतना, लोक परंपरा और राष्ट्र प्रथम की भावना को मजबूत करने वाला राष्ट्रीय मंच बताया.
Published : July 1, 2026 at 9:04 PM IST
जयपुर: प्रदेश में आयोजित होने वाले 'लोकमंथन 2026' की औपचारिक शुरूआत बुधवार को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में की गई. कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने संबोधित किया. गजेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ 'सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स' ने भारत में लोक और शास्त्र के बीच कृत्रिम विरोध खड़ा करने की कोशिश की, जबकि भारतीय परंपरा में दोनों एक-दूसरे के पूरक रहे हैं. वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधुनिकता और बदलती जीवनशैली के बीच भारतीय लोक संस्कृति और पारिवारिक परंपराएं धीरे-धीरे विलुप्त होती नजर आ रही हैं. उन्होंने कहा कि विकास और विरासत को साथ लेकर चलना ही भारत का मार्ग है.
''सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स' ने कृत्रिम विरोध खड़ा किया': गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लोकमंथन केवल लोककलाओं का मंच नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक आत्मविश्वास का सार्वजनिक उद्घोष है. उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा विविधता को अपनी शक्ति के रूप में स्वीकार किया है और आज जब दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तब भारत के पास अपनी सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है. शेखावत ने कहा कि भारत कभी विज्ञान, तकनीक या नवाचार का विरोधी नहीं रहा. भारतीय परंपरा में ज्ञान और जीवन व्यवहार साथ-साथ चलते रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत में शास्त्र ने दिशा दी और लोक ने उसे व्यवहार में उतारा, लेकिन कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने दोनों के बीच दूरी और श्रेष्ठता का भाव पैदा करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि लोकमंथन का उद्देश्य किसी अतीत का उत्सव मनाना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण करना है ताकि समाज अपनी जड़ों के साथ नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके.
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'आधुनिकता के बीच संस्कृति विलुप्त हो रही': मुख्यमंत्री ने गांवों की सांस्कृतिक परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले घरों में हारमोनियम, तबला, बांसुरी और लोक संगीत जीवन का हिस्सा हुआ करते थे. परिवारों में धार्मिक पाठ, मांगलिक परंपराएं और सामाजिक सहभागिता सामान्य जीवन का हिस्सा थीं, लेकिन आधुनिक समय में जीवनशैली और प्राथमिकताओं में आए बदलाव के कारण सांस्कृतिक जुड़ाव कम होता दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि लोकमंथन का उद्देश्य केवल सांस्कृतिक आयोजन करना नहीं, बल्कि समाज को राष्ट्र प्रथम की भावना से जोड़ना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोककलाएं केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर संस्कार, अनुशासन और सामाजिक चेतना विकसित करने का काम करती हैं.
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आयोजन समिति की घोषणा: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश में लोकमंथन का आयोजन होना गर्व की बात है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति और लोक परंपराओं को नई पहचान देगा. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह आयोजन केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि सनातन चेतना का उत्सव है. उन्होंने कहा कि भारत को केवल इतिहास पढ़कर नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक अनुभूति से समझा जा सकता है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में थोड़ी दूरी पर भाषा, पहनावा और जीवनशैली बदलती है, लेकिन सबको जोड़ने वाली भावना भारत की एकता है. कार्यक्रम के दौरान आयोजन समिति की भी घोषणा की गई. क्षेत्रीय संघ चालक डॉ रमेश चंद्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को स्वागत समिति का अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को उपाध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी को आयोजन समिति का अध्यक्ष घोषित किया.