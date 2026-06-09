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गहलोत के आरोपों पर बोले लोकेश शर्मा, 'सरकार गिराने के सबूत हैं, तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते'

मीडिया से बात करते हुए पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )