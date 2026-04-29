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लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा; "हार के डर से यूपी में पंचायत चुनाव टाल रही है योगी सरकार"

ईटीवी भारत से बाचतीच के दौरान, लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह ने यूपी पंचायत चुनाव टालने, ईंधन कीमतों, न्यायपालिका और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

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सुनील सिंह: 'जनता को महंगाई की आग में झोंककर मित्रों को फायदा पहुंचा रही सरकार' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 4:36 PM IST

4 Min Read
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लखनऊ: लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टाले जाने पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करा रही है. विपक्षी दल लगातार समय पर चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं. उनका दावा है कि चुनाव कराने पर भाजपा को हार का डर सता रहा है.

चुनाव टालने के पीछे राजनीतिक रणनीति का आरोप: सुनील सिंह ने कहा कि सरकार कभी वोटर लिस्ट, कभी आरक्षण और कभी पिछड़ा आयोग का बहाना बनाकर चुनाव टाल रही है. उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद हों. इससे हार का असर बड़े चुनाव पर नहीं पड़ेगा. उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया.

लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह से ख़ास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

गांव की सत्ता के केंद्रीकरण का मुद्दा: उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पंचायतों की शक्ति खत्म कर रही है. निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह अफसरों को अधिकार दिए जा रहे हैं. इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण खत्म होकर केंद्रीकरण बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह गांवों के विकास के लिए खतरनाक है.

मुंबई मॉडल का हवाला देकर साधा निशाना: सुनील सिंह ने मुंबई नगर निगम का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि वहां लंबे समय तक चुनाव नहीं कराए गए. बजट अफसरों के जरिए खर्च किया गया. उन्होंने आशंका जताई कि यूपी में भी ऐसा ही किया जा सकता है.

चुनाव खत्म होते ही ईंधन के दाम बढ़ेंगे: उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही ईंधन के दाम बढ़ाए जाएंगे. उनका मानना है कि बार-बार चुनाव होने से सरकार पर दबाव बना रहता है. वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार निरंकुश हो सकती है. इससे जनता की आवाज कमजोर हो जाएगी.

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चहेते अफसरों के जरिए बजट ठिकाने लगाने की साजिश रच रही भाजपा. (Photo Credit: ETV Bharat)

विदेश नीति के कारण तेल सकंट: सुनील सिंह ने कहा कि भारत की विदेश नीति के कारण तेल संकट बढ़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान से संबंध कमजोर किए गए. सरकार ने अमेरिका और इजराइल के साथ झुकाव दिखाया. इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है.

उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप: उन्होंने कहा कि तेल सस्ता होने पर बड़े उद्योगपतियों को फायदा होता है. जबकि महंगा होने पर आम जनता प्रभावित होती है. उन्होंने इसे सरकार की नीति पर सवाल बताया. उनका कहना है कि इससे आर्थिक असमानता बढ़ रही है.

ममता बनर्जी की स्थिति मजबूत: सुनील सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत स्थिति में हैं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा को नुकसान होगा. उन्होंने अधिकारियों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि इससे जनता का रुझान बदल सकता है.

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बंगाल में ममता बनर्जी की जीत तय, अधिकारियों की 'गुंडागर्दी' का जनता देगी जवाब: लोकदल अध्यक्ष (Photo Credit: ETV Bharat)

लोकतंत्र और न्यायपालिका पर सवाल उठाया: उन्होंने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कई मामलों में निष्पक्षता नहीं दिख रही है. रिटायरमेंट के बाद पद मिलने की प्रवृत्ति पर भी उन्होंने चिंता जताई.

रिटायरमेंट के बाद पद पर रोक की मांग: सुनील सिंह ने कहा कि रिटायर अधिकारियों और जजों को तीन साल तक सरकारी पद नहीं मिलना चाहिए. इससे संस्थाओं की निष्पक्षता बनी रहेगी. उन्होंने इसे संविधान में शामिल करने की मांग की.

पवन खेड़ा के मामले में जांच हो: उन्होंने पवन खेड़ा के मामले में जांच की मांग की. उनका कहना है कि आरोपों की जांच होनी चाहिए. साथ ही अरविंद केजरीवाल के समर्थन में भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि सत्याग्रह का रास्ता लोकतंत्र के लिए जरूरी है.

संवैधानिक संकट की चेतावनी: सुनील सिंह ने कहा कि देश में संवैधानिक संकट की स्थिति बन रही है. उन्होंने न्यायपालिका, एजेंसियों और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि सुधार के बिना हालात और खराब हो सकते हैं.

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