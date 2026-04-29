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लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा; "हार के डर से यूपी में पंचायत चुनाव टाल रही है योगी सरकार"

सुनील सिंह: 'जनता को महंगाई की आग में झोंककर मित्रों को फायदा पहुंचा रही सरकार' ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टाले जाने पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करा रही है. विपक्षी दल लगातार समय पर चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं. उनका दावा है कि चुनाव कराने पर भाजपा को हार का डर सता रहा है. चुनाव टालने के पीछे राजनीतिक रणनीति का आरोप: सुनील सिंह ने कहा कि सरकार कभी वोटर लिस्ट, कभी आरक्षण और कभी पिछड़ा आयोग का बहाना बनाकर चुनाव टाल रही है. उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद हों. इससे हार का असर बड़े चुनाव पर नहीं पड़ेगा. उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया. लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह से ख़ास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) गांव की सत्ता के केंद्रीकरण का मुद्दा: उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पंचायतों की शक्ति खत्म कर रही है. निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह अफसरों को अधिकार दिए जा रहे हैं. इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण खत्म होकर केंद्रीकरण बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह गांवों के विकास के लिए खतरनाक है. मुंबई मॉडल का हवाला देकर साधा निशाना: सुनील सिंह ने मुंबई नगर निगम का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि वहां लंबे समय तक चुनाव नहीं कराए गए. बजट अफसरों के जरिए खर्च किया गया. उन्होंने आशंका जताई कि यूपी में भी ऐसा ही किया जा सकता है. चुनाव खत्म होते ही ईंधन के दाम बढ़ेंगे: उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही ईंधन के दाम बढ़ाए जाएंगे. उनका मानना है कि बार-बार चुनाव होने से सरकार पर दबाव बना रहता है. वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार निरंकुश हो सकती है. इससे जनता की आवाज कमजोर हो जाएगी. चहेते अफसरों के जरिए बजट ठिकाने लगाने की साजिश रच रही भाजपा. (Photo Credit: ETV Bharat)