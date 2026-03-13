ETV Bharat / state

एसएपी सॉफ्टवेयर से फर्जी बिल बनाकर किया गया भुगतान, भोपाल नगर निगम की कंप्यूटर शाखा में लोकायुक्त रेड

लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि भोपाल में नगर निगम की कंप्यूटर शाखा में वित्तीय गड़बड़ी की जा रही है जो करोड़ रुपये में है.

Bhopal Lokayukta team raids
भोपाल नगर निगम की कंप्यूटर शाखा में लोकायुक्त का छापा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 5:32 PM IST

भोपाल: राजधानी भोपाल में नगर निगम की कम्प्यूटर शाखा पर शुक्रवार को लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा और जांच शुरू की. छापेमारी की यह कार्रवाई फतेहगढ़ स्थित कार्यालय और लिंक रोड नंबर-2 पर बने मुख्य कार्यालय में एक साथ की गई. लोकायुक्त की दो अलग-अलग टीमें दोनों जगहों पर दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही हैं.

भोपाल नगर निगम की कंप्यूटर शाखा में लोकायुक्त की टीम की एक साथ दो जगहों पर छापामारी

भोपाल नगर निगम की कंप्यूटर शाखा में लोकायुक्त की टीम में एक साथ दो जगह पर छापामार कार्रवाई की. लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि कंप्यूटर शाखा में वित्तीय गड़बड़ी की जा रही है जो करोड़ रुपये में है. शिकायत के आधार पर इसकी जांच की गई और जांच के बाद लोकायुक्त की टीम ने दोनों जगह एक साथ छापा मारा. नगर निगम की इस कम्प्यूटर शाखा में निगम से जुड़े महत्वपूर्ण ऑनलाइन रिकॉर्ड और लेखा-जोखा रखा जाता है.

इसी वजह से टीम डिजिटल डेटा और दस्तावेजों की गहन पड़ताल कर रही है. फिलहाल लोकायुक्त की टीम ने संबल योजना से जुड़े रिकॉर्ड और ऑनलाइन एंट्री की जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा अन्य डिजिटल रिकॉर्ड में संभावित गड़बड़ियों को भी खंगाला जा रहा है. फतेहगढ़ स्थित कार्यालय में मौजूद तीन कर्मचारियों वसीम, सोहेल और पंकज से अंदर पूछताछ की जा रही है.

कम्प्यूटर शाखा को 22 फरवरी को लिंक रोड नंबर-2 पर बने नए भवन में किया गया था शिफ्ट

जानकारी के मुताबिक लोकायुक्त की टीम ने दोनों स्थानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की. नगर निगम की कम्प्यूटर शाखा से संबल योजना, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े काम संचालित होते हैं. लोकायुक्त की टीम इन्हीं सेवाओं से संबंधित रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है. गौरतलब है कि फतेहगढ़ में स्थित नगर निगम की कम्प्यूटर शाखा को 22 फरवरी को लिंक रोड नंबर-2 पर बने नए भवन में शिफ्ट किया गया था. छापेमारी के दौरान दोनों इमारतों में रखे दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच जारी है.

भोपाल लोकायुक्त की कार्रवाई को लेकर एसपी लोकायुक्त दुर्गेश कुमार राठौर ने बताया, मुखबिर की सूचना थी कि नगर निगम की वित्तीय शाखा में एसएपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से फर्जी बिल बनाकर भुगतान किया गया है. शिकायत यह भी मिली कि दफ्तर में कई वित्तीय अनियमितताएं भी हैं. शिकायत का सत्यापन करवाया गया उसके बाद मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.

एसपी लोकायुक्त ने बताया कि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा होने के चलते न्यायालय से वारंट लेकर नगर निगम द्वारा जिस हार्ड डिस्क में डेटा रखा गया था उसको जब्त कर जांच की जा रही है. परीक्षण में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे भी अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी. कार्रवाई के दौरान जो भी कर्मचारी वहां मौजूद है उनसे लोकायुक्त की टीम पूछताछ कर रही है.

