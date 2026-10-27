आय से 264 प्रतिशत ज्यादा संपत्ति, लोकायुक्त ने वाणिज्यिक कर अधिकारी के तीन ठिकानों पर मारी रेड
जबलपुर वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त मनीष जैन के तीन ठिकानों पर छापा. जबलपुर, भोपाल और सागर में एक साथ कार्रवाई. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 6:02 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त मनीष कुमार जैन के तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. मंगलवार सुबह करीब 5 बजे जबलपुर, भोपाल और सागर में यह कार्रवाई शुरू की गई. अब तक की जांच में करीब 4 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा होने की जानकारी सामने आई है. लोकायुक्त के मुताबिक, शुरुआती जांच में मनीष जैन के पास उनकी ज्ञात आय से 264 प्रतिशत अधिक संपत्ति मिलने का दावा किया गया है. फिलहाल तीनों शहरों में कार्रवाई जारी है.
मनीष कुमार जैन वर्तमान में दमोह में वाणिज्य कर विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं. लोकायुक्त की टीम ने जबलपुर के रिलायबल स्टेट स्थित उनके बंगले पर कार्रवाई शुरू की. बताया गया कि टीम के पहुंचने के करीब 20 मिनट बाद दरवाजा खोला गया. इसके बाद अधिकारियों ने घर में मौजूद दस्तावेजों और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच शुरू की.
पत्नी और माता-पिता के नाम पर भी संपत्तियां
प्रारंभिक जांच में मनीष जैन के नाम के अलावा उनकी पत्नी, पिता और मां के नाम पर खरीदे गए प्लॉट और मकानों से संबंधित दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आई है. जबलपुर के अलावा भोपाल में एक बंगले और फ्लैट सहित अन्य संपत्तियों के बारे में भी जानकारी मिली है. सागर में भी संपत्ति होने की बात पता चली है. लोकायुक्त की टीम तीनों शहरों में मिले दस्तावेजों की जांच कर रही है. अधिकारियों के अनुसार, बैंक लॉकरों की जांच और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन अभी बाकी है. इसके बाद संपत्तियों के वास्तविक मूल्य और आय के स्रोतों का आकलन किया जाएगा.
लॉकर और दस्तावेजों की जांच बाकी
लोकायुक्त की डीएसपी नीतू त्रिपाठी के मुताबिक, "कार्रवाई के दौरान मिली संपत्तियों और दस्तावेजों की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल लोकायुक्त की टीमें जबलपुर, भोपाल और सागर में जांच में जुटी हैं. आने वाले समय में बैंक खातों, लॉकरों और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की पड़ताल के बाद संपत्ति का कुल आकलन बढ़ सकता है."