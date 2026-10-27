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आय से 264 प्रतिशत ज्यादा संपत्ति, लोकायुक्‍त ने वाणिज्यिक कर अधिकारी के तीन ठिकानों पर मारी रेड

वाणिज्यिक कर अधिकारी के घर लोकायुक्‍त का छापा ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त मनीष कुमार जैन के तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. मंगलवार सुबह करीब 5 बजे जबलपुर, भोपाल और सागर में यह कार्रवाई शुरू की गई. अब तक की जांच में करीब 4 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा होने की जानकारी सामने आई है. लोकायुक्त के मुताबिक, शुरुआती जांच में मनीष जैन के पास उनकी ज्ञात आय से 264 प्रतिशत अधिक संपत्ति मिलने का दावा किया गया है. फिलहाल तीनों शहरों में कार्रवाई जारी है.

लोकायुक्त की डीएसपी नीतू त्रिपाठी (ETV Bharat) पत्नी और माता-पिता के नाम पर भी संपत्तियां