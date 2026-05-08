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लोकायुक्त ने पूर्व मेयर और दिल्ली BJP के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता को दी क्लीन चिट, आय से अधिक संपत्ति के आरोप खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली के लोकायुक्त न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर और दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता को बड़ी राहत दी है. लोकायुक्त ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोपों को निराधार बताते हुए शिकायत को खारिज कर दिया है.

दरअसल, यह मामला वर्ष 2021 में अधिवक्ता हेमंत चौधरी द्वारा दायर एक शिकायत से शुरू हुआ था. शिकायतकर्ता का आरोप था कि 2017 से 2022 के बीच पार्षद और मेयर के पद पर रहते हुए आदेश गुप्ता ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की. शिकायत में पटेल नगर और बलजीत नगर में संपत्तियों की खरीद, विलासी कारों के स्वामित्व और सरकारी जमीन पर अवैध कार्यालय बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे.

जांच और सुनवाई की मुख्य बातें

लोकायुक्य के निर्देश पर सहायक निदेशक (जांच) द्वारा की गई विस्तृत पड़ताल में कई तथ्य सामने आए. आदेश के मुताबिक, आदेश गुप्ता, उनकी पत्नी अनुराधा गुप्ता और बेटों के नाम पर पटेल नगर और कीर्ति नगर में खरीदी गई संपत्तियों की पुष्टि हुई. गुप्ता ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि ये संपत्तियां मित्रों और परिजनों से लिए गए 'फ्रेंडली लोन' पुरानी स्वर्ण आभूषणों की बिक्री और वैध व्यावसायिक आय से खरीदी गई थीं. प्रतिवादी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट पेश किए, जिनसे यह साबित हुआ कि सभी लेनदेन बैंक खातों के माध्यम से हुए थे और आयकर विभाग को इनकी जानकारी दी गई थी. सरकारी स्कूल के पास अतिक्रमण के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे लोकायुक्त ने भी अपने आदेश में संज्ञान में लिया.