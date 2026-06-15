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गैस एजेंसी संचालक से मांग रहा था 5 लाख की रिश्वत, इंदौर लोकायुक्त टीम ने ठिकाने लगा दिए होश

इंदौर में लोकायुक्त विभाग ने खाद्य विभाग के अधिकारी को बीस हजार की रिश्वत लेते पकड़ा. मामले में आगे की जांच में जुटी लोकायुक्त टीम.

Indore lokayukta action
बीस हजार की रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 8:35 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 8:49 PM IST

2 Min Read
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इंदौर: इंदौर में लोकायुक्त विभाग ने खाद्य विभाग के अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा है. खाद्य विभाग का अधिकारी इंदौर में ही एक गैस एजेंसी संचालक से पिछले काफी दिनों से अलग-अलग तरह से वसूली कर रहा था. रिश्वत के रूप में लाखों रुपए की डिमांड की जा रही थी. फिलहाल लोकायुक्त विभाग अब इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है.

गैस एजेंसी को सील करने के नाम पर मांगी जा रही थी लाखों रुपए की रिश्वत

इंदौर में खाद्य विभाग के अधिकारी को रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम के द्वारा पकड़ा गया है. फरियादी प्रमोद दुबे ने इंदौर लोकायुक्त के पास शिकायत करते हुए बताया कि खाद्य विभाग में कनिष्ठ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी राहुल शर्मा द्वारा अलग-अलग तरह से गैस एजेंसी को सील करने के नाम पर लाखों रुपए की रिश्वत की डिमांड की जा रही है.

Indore lokayukta action
बीस हजार की रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार (ETV Bharat)

फरियादी प्रमोद दुबे का कहना है कि उनके घर पर मेरी बेटी की शादी थी. इस दौरान खाद्य विभाग के अधिकारी राहुल जोशी गैस एजेंसी पर पहुंचे और उन्होंने धमकी दी कि तुम्हारे द्वारा ग्राहकों को ज्यादा रुपयों में गैस टंकी उपलब्ध करवाई जा रही है. और इस दौरान उन्होंने एजेंसी को सील करने की धमकी दी. और ऐसा नहीं करने की एवज में पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई. जब फरियादी ने इतने रुपए नहीं होने की बाद कही तो ढ़ाई लाख रुपये की डिमांड की.

मामले में आगे की जांच में जुटी लोकायुक्त टीम

इसके बाद डेढ़ लाख रुपये में मामला सेटलमेंट हुआ और रिश्वत के तौर पर अधिकारी को एक लाख रुपए दिए. वहीं और 50 हजार रुपए नहीं देने पर अधिकारी द्वारा परेशान किया जाने लगा. उसके बाद फरियादी ने लोकायुक्त को शिकायत की. शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने बीस हजार की रिश्वत लेते खाद्य विभाग के अधिकारी राहुल शर्मा को पकड़ा. मामले में अब लोकायुक्त जांच में जुटी हुई है और जल्द ही इसमें कुछ और खुलासे हो सकते हैं.

Last Updated : June 15, 2026 at 8:49 PM IST

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