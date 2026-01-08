वहां दूषित पानी से हो रही मौतें, यहां जलजीवन मिशन का बिल पास करने मांगी 6 लाख रिश्वत, लोकायुक्त ने दिखाए तारे
सागर में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 लाख की रिश्वत की पहली किश्त लेते हुए पीएचई के कार्यपालन यंत्री गिरफ्तार
सागर : इंदौर में दूषित पानी पीने से कई मौतों के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर कई सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच सागर के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां के कार्यपालन यंत्री (ईई) लोकायुक्त सागर की टीम ने डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. कार्यपालन यंत्री ने ठेकेदार से जलजीवन मिशन के निर्माण कार्य के बकाया कामों और पुराने बिलों के भुगतान करने के एवज में 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने लोकायुक्त एसपी कार्यालय में दर्ज कराई थी. ठेकेदार की शिकायत पर लोकायुक्त ने ईई संतोषी लाल बाथम और ड्राइवर फूल सिंह यादव को रिश्वत लेते ट्रैप किया है.
जल जीवन मिशन के बिल के लिए मांगी रिश्वत
लोकायुक्त पुलिस एसपी योगेश्वर शर्मा ने बताया, '' ठेकेदार शैलेश कुमार पिता भगवान सिंह मौआर ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि उसके द्वारा पीएचई में जल जीवन मिशन अंतर्गत सागर जिले में ठेकेदारी का कार्य वर्ष 2022 से किया जा रहा था. जल जीवन मिशन के जो कार्य अधूरे रह गए थे, उनको शासन ने रिवाइज किया था. अधूरे काम पूरे किए जाने के लिए कार्यपालन यंत्री ने ठेकेदारों से सहमति मांगी थी.
आवेदक द्वारा सहमति दिए जाने के बाद उसके द्वारा बिल ऑफ क्वांटिटी (बुक) की राशि 2 करोड़ 16 लाख 52 हजार की 5 % राशि एफडीआर के जरिए शासन को जमा कर दी गई. लेकिन वर्क ऑर्डर जारी करने और पुराने बिलों के भुगतान के एवज में प्रभारी कार्यपालन यंत्री सागर संतोषी लाल बाथम ने रिश्वत में साढ़े तीन प्रतिशत राशि करीब 6 लाख रुपए रिश्वत मांग की.
ईई ने ड्राइवर को रिश्वत लेने भेजा, दोनों गिरफ्तार
कार्यपालन यंत्री द्वारा रिश्वत के रूप में 6 लाख रुपए मांगे जाने से ठेकेदार परेशान हो गया और इसकी शिकायत ठेकेदार ने एसपी लोकायुक्त सागर में दर्ज कराई. लोकायुक्त एसपी ने शिकायत का सत्यापन कराए जाने के बाद बुधवार को ट्रैप दल का गठन किया. लोकायुक्त के दल ने ठेकेदार को रिश्वत की राशि देकर कार्यपालन यंत्री पीएचई के सागर कार्यालय में भेजा. इस दौरान ईई संतोषी लाल बाथम के ड्राइवर फूल सिंह यादव ने रिश्वत ली, जैसे ही रिश्वत ली, लोकायुक्त ने ड्राइवर और कार्यपालन यंत्री को गिरफ्तार कर लिया.
ड्राइवर को बनाया गया सह आरोपी
शिकायतकर्ता शैलेश सिंह ने कहा, '' 2 करोड़ 16 लाख से ऊपर के कामों के वर्क आर्डर जारी करने के लिए साढ़े तीन प्रतिशत की रिश्वत मांगी गई थी. इसकी मैंने लोकायुक्त में शिकायत की थी.'' वहीं, लोकायुक्त निरीक्षक कमल सिंह उइके ने बताया, '' एसपी लोकायुक्त के निर्देश पर आज यह कार्रवाई की गई है, जिसमें पीएचई विभाग के प्रभारी ईई संतोषी लाल बाथम को 6 लाख रु रिश्वत की पहली किश्त डेढ़ लाख लेते हुए पकड़ा गया है, इसमें उनके ड्राइवर को सह आरोपी बनाया गया है.''