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देहरादून में लोक संवर्धन पर्व का आगाज, जुटे देशभर के शिल्पकार, जानिये और क्या है खास

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लोक संवर्धन पर्व का आगाज हो गया है. 11 से 15 जुलाई तक चलते वाले इस पर्व का सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया. इस महोत्सव में देश के तमाम राज्यों से आए शिल्पकार, हस्तशिल्पी, लोक कलाकार, उद्यमी एवं पाक कला विशेषज्ञ अपनी पारंपरिक कला, शिल्प और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं. महोत्सव में 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के तमाम हिस्सों से आए आए शिल्पकार, हस्तशिल्पी, लोक कलाकारो को संबोधित किया. सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड के लिए ये गौरव का विषय है कि लोक संवर्धन पर्व के आयोजन में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी करने वाला, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है. उन्होंने कहा यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक समन्वय का परिणाम नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड, राष्ट्रीय विकास और जनकल्याणकारी पहलों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए काम कर रहा है. उन्होंने इस आयोजन के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयासों की सराहना की.

देहरादून में लोक संवर्धन शुरू (ETV Bharat)

सीएम ने कहा भारत की विविध भाषाएं, लोक परंपराएं, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं. ऐसे आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, बल्कि कारीगरों, शिल्पकारों और लोक कलाकारों को नए बाजार, नए अवसर और नई पहचान भी प्रदान करते हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह महोत्सव उत्तराखंड सहित पूरे देश के शिल्पकारों और युवा उद्यमियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी मंच सिद्ध होगा. राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की हैं.