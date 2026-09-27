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हाड़ौती के किसानों से बोले बिरला- जरूरत पड़ने पर एमपी से लाए पानी...खाद की किल्लत भी नहीं आने देंगे

बूंदी के टाउन हॉल में संपर्क एवं संवाद में विभिन्न निकायों के नवनिर्वाचित सभापति-अध्यक्ष और पार्षदों को दी जनसेवा की सीख.

Newly elected Chairperson and councilors honoring Birla
बिरला का सम्मान करते नवनिर्वाचित सभापति एवं पार्षद (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 27, 2026 at 7:43 PM IST

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बूंदी: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कहा कि हाड़ौती के किसानों को खाद-यूरिया की किल्लत नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली में संबंधित स्तर पर जरूरत के अनुसार बात कर खाद की रैक बूंदी समेत हाड़ौती क्षेत्र में पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा, जब किसानों ने सिंचाई का पानी मांगा, तब भी प्रयास कर मध्य प्रदेश से पानी लाकर किसानों को दिलाया. अब खाद की जरूरत है तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार को एक दिन के दौरे पर बूंदी पहुंचे. उनका शहर में कई जगह स्वागत और अभिनंदन हुआ. टाउन हॉल में संपर्क एवं संवाद में बूंदी जिले के विभिन्न निकायों के नवनिर्वाचित सभापति-अध्यक्ष और पार्षद शामिल हुए. इस दौरान बड़ी संख्या में आमजन और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे.

लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bundi)

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पार्षदों से आह्वान: बूंदी नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति भरत शर्मा के नेतृत्व में पार्षदों ने बिरला का 11 किलो पुष्प की माला पहनाकर स्वागत किया. बिरला ने सभापति और पार्षदों को जीत की बधाई दी. उन्होंने कहा, जनता ने आपको विकास का जिम्मा सौंपा है. अब आपकी बारी है कि जनता की समस्याएं समझें और निस्तारण का काम करें. सड़क, बिजली, पानी समेत मूलभूत सुविधाओं के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचना चाहिए.

बूंदी के लिए 500 करोड़ का विजन: अध्यक्ष बिरला ने बूंदी शहर के विकास को लेकर 500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का विजन सामने रखा. इसमें प्रमुख सड़कों को चौड़ा करने, नई सड़कों का निर्माण, डिवाइडर, आधुनिक लाइटिंग, फ्लाईओवर, पार्किंग और ड्रेनेज सिस्टम आदि शामिल है.

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गांधीसागर से छुड़ाया पानी: बिरला बोले, कोटा-बूंदी क्षेत्र में सिंचाई के पानी की उपलब्धता को लेकर लगातार प्रयास किए. किसानों की मांग पर गांधीसागर से पानी छुड़वाया. बिरला ने कहा, किसानों के लिए पानी और खाद महत्वपूर्ण है. जैसे मध्यप्रदेश से सिंचाई जल लाए, उसी तरह खाद की किल्लत भी नहीं आने देंगे.

कार्यकर्ताओं को गांवों में जाने का संदेश: बिरला ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर भाजपा कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और क्षेत्र-क्षेत्र में सक्रिय होने का आह्वान किया. वे बोले- पंचायती राज चुनाव में जनता से सीधा जुड़ाव अहम होगा. लोगों के बीच जाकर समस्याएं समझें. उनके काम कराने में मदद करें. राजनीति में पद के बजाय सेवा भाव होना चाहिए. कई बार एक क्षेत्र में अधिक मजबूत कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन पार्टी टिकट एक व्यक्ति को ही दिया जा सकता है. ऐसे में टिकट नहीं मिलने वाले कार्यकर्ताओं को निराश होने के बजाय संगठन और जनता की सेवा में जुटे रहना चाहिए.

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पंचायत चुनाव की तैयारी का आह्वान: बिरला ने कहा कि पार्टी किसी को टिकट देती है, लेकिन चुनाव में जनता का फैसला सर्वोपरि रहता है. जन निर्णय का सम्मान कर संगठन के लिए काम करते रहने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कोटा-बूंदी क्षेत्र में निकाय चुनाव में भाजपा ने बेहतर उम्मीदवारों को मौका देने का प्रयास किया. कई जगह उम्मीदवार जीते. अब पंचायती राज चुनाव में भी कार्यकर्ताओं को पूरी सक्रियता के साथ जनता के बीच जाना है.

पर्यटन और शहर की सुविधाओं पर फोकस: बिरला ने कहा कि बूंदी के विकास में पर्यटन को प्रमुखता दी जाएगी. पर्यटकों की सुविधा के लिए बेहतर सड़कें, पार्किंग, आधुनिक लाइटिंग, यातायात व्यवस्था और अन्य सुविधाएं मजबूत करने की जरूरत है. बूंदी की ऐतिहासिक पहचान को कायम रखते आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए.

जनप्रतिनिधियों से बोले, जनता के बीच रहें: बिरला ने नवनिर्वाचित सभापति, उपसभापति और पार्षदों से कहा, चुनाव जीतना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है. अब असली जिम्मेदारी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है. जनप्रतिनिधियों को नियमित लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए. समाधान के लिए विभागों से तालमेल करना चाहिए.

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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
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