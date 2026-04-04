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ओम बिरला बोले- प्रदेश में लक्ष्य से दोगुनी होगी गेहूं की खरीद, बारदाने की कमी पर जताई नाराजगी

बिरला ने कहा कि सारे केंद्र सोमवार से चालू हो जाएंगे. खरीद केंद्र की क्षमता दोगुनी कर दी गई है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 4, 2026 at 1:57 PM IST

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कोटा : समर्थन मूल्य पर पूरे प्रदेश में गेहूं की फसल की खरीद 16 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन दो सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद खरीद शुरू नहीं हो पाई है. किसान अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हैं, क्योंकि मंडियों में दाम कम मिल रहे हैं. इसी को लेकर किसान भी काफी परेशान हैं. पूरे मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा सर्किट हाउस में मीटिंग ली.

इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ओम बिरला ने कहा कि समर्थन मूल्य में खरीद के दौरान आने वाली सभी परेशानियों और चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है. ऊर्जा मंत्री और विभाग के सेक्रेटरी मौके पर जाकर लोगों की समस्याओं को समझेंगे. राजस्थान में लक्ष्य से दोगुनी गेहूं की खरीद इस बार की जाएगी. समय पर खरीद शुरू नहीं होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई. बारदाने की कमी पर भी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है. उन्होंने कहा कि बारदाने की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. सोमवार से सभी केंद्र पर खरीद शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

मीडिया से बातचीत करते हुए ओम बिरला (ETV Bharat Kota)

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ओम बिरला ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों का 100 फीसदी माल खरीदा जाएगा. एफसीआई व अन्य एजेंसी खरीदने की व्यवस्था करेंगी. बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई माल रिलैक्सेशन के संबंध में भी बात हुई है. सारे केंद्र सोमवार से चालू हो जाएंगे. खरीद केंद्र की क्षमता भी दोगुना कर दी गई है, ताकि किसान को कोई परेशानी न हो. इस दौरान मीटिंग में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, सहकारिता विभाग के शासन सचिव सुमित शर्मा व खाद्य सचिव अमरीश कुमार व एफसीआई व राजफैड के अधिकारी मौजूद रहे.

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लक्ष्य से दोगुनी खरीद हो जाने पर भी नहीं रुकेगी : ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि बरसात होने से गेहूं में खराबी आई है. दाना छोटा हो गया, मौसम के कारण क्वालिटी खराब हुई है. केंद्र पर किसानों का गेहूं रिजेक्ट नहीं होगा. लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने फूड सेक्रेटरी से दिल्ली में भी बात की है. हाड़ौती संभाग कोटा, बारां, बूंदी व झालावाड़ में कमियां आ रही हैं, सबका समाधान तत्काल किया जाना चाहिए. पहले से ज्यादा गेहूं का उत्पादन भी है. बाजार में चल रहे दाम से काफी ज्यादा सरकारी दर है. इसमें सरकार बोनस भी दे रही है. अभी पूरे प्रदेश का लगभग 21 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है. उसको बढ़ा कर दोगुना करने के लिए कहा है. जरूरत होगी तो और भी बढ़ाया जाएगा.

कोटा में ओम बिरला ने ली मीटिंग
कोटा में ओम बिरला ने ली मीटिंग (ETV Bharat Kota)

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पिछली बार से ज्यादा केंद्र शुरू हुए : राजस्थान के खाद्य सचिव अमरीश कुमार ने कहा कि इस साल राजस्थान में खरीद केंद्र बढ़ा दिए हैं. पिछले साल 327 केंद्र थे, जबकि इस बार 471 खरीद केंद्र हैं. पिछले साल 3 अप्रैल तक 74 केंद्र शुरू हुए थे, जबकि इस बार 144 खरीद केंद्र शुरू हो चुके हैं. अभी बारदाने की दिक्कत रही है, उसका भी समाधान कर दिया है. बारदाना अगले 24 से 48 घंटे में सभी खरीद के केंद्र पर पहुंच जाएगा. क्वालिटी के बिंदु पर भारत सरकार को लिख दिया गया है. रिलैक्सेशन भारत सरकार की तरफ से होगा. स्पीकर ओम बिरला की केंद्रीय फूड सेक्रेट्री से संबंध में बातचीत भी हुई है.

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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
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