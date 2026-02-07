105 साल की हुई बिहार विधानसभा, लोकसभा स्पीकर ने किया डिजिटल नेशनल ई विधान ऐप का उद्घाटन
बिहार विधानसभा आज 7 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मना रही है. इस मौैके पर एक कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर समेत कई नेता शामिल हुए.
Published : February 7, 2026 at 10:02 AM IST
पटना: बिहार विधानसभा अपना 105वां स्थापना दिवस मना रही है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आज पटना पहुंचेंगे. इस मौके पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. सभा पति अवधेश नारायण सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा और कई मंत्री मौजूद रहेगे.'
बिहार विधानसभा का 105 वां स्थापना दिवस: स्थापना दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि, ''बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है विषय है, लोकतंत्र में विधायकों की भूमिका पर ''सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र'' व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.'' विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, ‘नेवा सेवा केंद्र’ का उद्घाटन होगा, जो विधायकों को डिजिटल विधायी कार्यों में सक्षम बनाएगा.
स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे बड़े नेता: बिहार विधानसभा को फूलों से सजाया गया है. स्थापना दिवस पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम सुबह साढ़े 10 बजे शुरू होगा. लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हिस्सा लेंगे और नेवा (NEVA) द्वारा संचालित डिजिटल हाउस का उद्घाटन करेंगे. कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहेंगे.
यह गौरवशाली मंच- सम्राट चौधरी: बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ''बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपराओं, जनआकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और जनसेवा के संकल्प का यह गौरवशाली मंच सदैव प्रदेश के विकास व सुशासन की दिशा में मार्गदर्शन करता रहे.''
बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) February 7, 2026
लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपराओं, जनआकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और जनसेवा के संकल्प का यह गौरवशाली मंच सदैव प्रदेश के विकास व सुशासन की दिशा में मार्गदर्शन करता रहे।#बिहार_विधानसभा #स्थापना_दिवस #लोकतंत्र #सुशासन #जनसेवा… pic.twitter.com/kDEZomow0F
बिहार विधानसभा की कहानी: बिहार विधानसभा की कहानी बड़ी दिलचस्प है. साल 1911, लार्ड पंचम के दिल्ली दरबार में पटना को बिहार की राजधानी बनाने की घोषणा की थी. उस नौकरशाह का नाम था लॉर्ड हार्डिंग. लॉर्ड हार्डिंग ने न सिर्फ पटना को बसाया. ब्लकि यूरोपीय वास्तुकला के तहत कई ऐसी इमारतें भी बनवाई जो आज हमारी बेशकीमती धरोहर है. बेशकीमती धरोहर में एक बिहार विधानसभा भी है. बिहार विधानसभा को आज लोकतांत्रिक मूल्य और महत्वपूर्ण फैसले के लिए जाना जाता है.
पटना, बिहार: विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा, "बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह कल मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह आ रहे हैं..." pic.twitter.com/tHFrCBgfHH— IANS Hindi (@IANSKhabar) February 6, 2026
इसलिए खास है 7 फरवरी की तारीख?: साल 1920, बिहार विधानसभा का निर्माण पूरा हुआ. 7 फरवरी 1921 भवन में बिहार-ओडिशा प्रांतीय परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता सर वाल्टर मोडे ने की थी. तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने संबोधित किया था. तब से हर साल 7 फरवरी को बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है.
ये भी पढ़ें-CM नीतीश कुमार ने विपक्ष से कहा- आप लोग कोई काम किए हैं आज तक?