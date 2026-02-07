ETV Bharat / state

105 साल की हुई बिहार विधानसभा, लोकसभा स्पीकर ने किया डिजिटल नेशनल ई विधान ऐप का उद्घाटन

बिहार विधानसभा स्थापना दिवस ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा अपना 105वां स्थापना दिवस मना रही है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आज पटना पहुंचेंगे. इस मौके पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. सभा पति अवधेश नारायण सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा और कई मंत्री मौजूद रहेगे.' बिहार विधानसभा का 105 वां स्थापना दिवस: स्थापना दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि, ''बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है विषय है, लोकतंत्र में विधायकों की भूमिका पर ''सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र'' व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.'' विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, ‘नेवा सेवा केंद्र’ का उद्घाटन होगा, जो विधायकों को डिजिटल विधायी कार्यों में सक्षम बनाएगा. स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे बड़े नेता: बिहार विधानसभा को फूलों से सजाया गया है. स्थापना दिवस पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम सुबह साढ़े 10 बजे शुरू होगा. लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हिस्सा लेंगे और नेवा (NEVA) द्वारा संचालित डिजिटल हाउस का उद्घाटन करेंगे. कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहेंगे.