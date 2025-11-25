ETV Bharat / state

संविधान दिवस: ओम बिरला बोले- मुगल और अंग्रेज भी नहीं मिटा सके देश की लोकतांत्रिक परंपरा

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान दिवस की पूर्वसंध्या पर जयपुर में युवाओं को संबोधित किया.

Lok Sabha Speaker Birla addressing the youth
युवाओं को संबोधित करते लोकसभा अध्यक्ष बिरला (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 6:07 PM IST

3 Min Read
जयपुर: संविधान दिवस की पूर्वसंध्या पर जयपुर की निजी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की. उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का संविधान हमारे देश की आत्मा है, जो विभिन्न विचार, संस्कृतियां और समुदायों को एक धागे में पिरोता है. संविधान निर्माण की यात्रा हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संघर्षों से जुड़ी हुई है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि दुनिया भर के विकसित देशों में भारतीय युवाओं का योगदान लगातार बढ़ रहा है. हमने संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं को मजबूत किया है. आज पूरी दुनिया भारत के नौजवानों की ओर उम्मीद से देख रही है. वैश्विक चुनौतियों का समाधान अब भारत से निकल रहा है. उन्होंने कार्यक्रम स्थल वाले विश्वविद्यालय को लेकर कहा कि यहां विभिन्न राज्यों और देशों के विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता और वैश्विक स्वीकार्यता का उदाहरण है.

संविधान दिवस की पूर्वसंध्या पर बिरला बोले... (ETV Bharat Jaipur)

संविधान देश की आत्मा: लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने युवाओं को संविधान पढ़ने और समझने का आह्वान किया. संविधान को भारत की आत्मा बताया. उन्होंने कहा कि हम संविधान को जितना जानेंगे, उतनी ही देश के प्रति हमारी भागीदारी बढ़ेगी. आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारा युवा वर्ग होगा. देश की तस्वीर बदलने के लिए सबका सामूहिक योगदान बेहद जरूरी है. स्कूलों में संविधान की प्रारंभिक शिक्षा शामिल की जानी चाहिए, ताकि बच्चे शुरुआत से ही लोकतांत्रिक मूल्यों को समझ सकें.

Guest Speaker and MP planting trees
पौधारोपण करते अतिथि स्पीकर और सांसद (ETV Bharat Jaipur)

भारत के लोकतंत्र की मजबूती पर जोर: लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का लोकतंत्र आज दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है. लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से आजादी मिली. आजादी के बाद देश को बनाने में भारी चुनौतियां थीं, लेकिन भारत की संस्कृति और लोकतांत्रिक सोच इतनी मजबूत थी कि विदेशी शासन भी इसे मिटा नहीं सका. फिर चाहे मुगल हो या अंग्रेज हो, जिन्होंने इसे समाप्त करने का प्रयास किया. संविधान बनने से पहले तीन साल तक विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा हुई, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती को दर्शाती है.

कार्यक्रम में जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारा संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ. 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. हमें अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए. कुछ लोग संविधान की प्रति लेकर संसद में दिखावा करते हैं, लेकिन असल में आवश्यकता संविधान को समझने और व्यवहार में उतारने की है.

छात्रों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित कई गतिविधियों में हिस्सा लिया. मणिपाल विश्वविद्यालय परिसर में दिनभर देशभक्ति और जागरूकता से भरा माहौल रहा. कार्यक्रम संविधान दिवस पर जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ने के मकसद से रखा गया था. बगरू विधायक कैलाश वर्मा, पूर्व विधायक अशोक लाहोटी और भूपेंद्र सैनी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. विश्वविद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थी और शिक्षक कार्यक्रम का हिस्सा बने.

