ETV Bharat / state

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले, 'साल 2026 में कोटा को बनाएंगे स्लम और नशा फ्री, काम शुरू

'कोटा में वॉटर बेस्ड इंडस्ट्रीज होगी स्थापित': बिरला ने कहा कि कोटा डार्क जाने में नहीं है, यहां पानी की पर्याप्त उपलब्धता है. ऐसे में यह इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा. कोटा संभाग में चंबल, पार्वती, कालीसिंध और परवन नदी में एक्सेस पानी है. नोनेरा व अन्य डैम से इंडस्ट्री को पानी मिलेगा. पानी बेस्ड इंडस्ट्री यहां पर आएंगी. इसके साथ ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी यहां पर स्थापित की जाएगी. डेयरी उद्योग, वेजिटेबल व एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट डाली जाएगी. एक बड़ी डेयरी इंडस्ट्री भी यहां पर फूड और वेजिटेबल प्रोसेस की यूनिट लगाने वाली है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से दोनों बड़े शहरों की दूरी कम होने से हाड़ौती के फल और सब्जी उत्पादक किसानों को एक नया मार्केट मिलने वाला है. कृषि के पैटर्न को भी किसान चेंज कर लेंगे. जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा. साल 2026 में कोटा में एग्रोटेक मेला आयोजित किया जाना है.

कोटा दौरे पर आए ओम बिरला ने कहा कि कोटा कोचिंग कैपिटल है. ऐसे में इसका सट्टा, जुआ और नशा मुक्त शहर होना जरूरी है. एक्सीडेंट फ्री बनाने के लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं. बिरला ने कहा कि कोटा शहर को साल 2026 से स्लम फ्री करने का काम शुरू किया जाएगा. सड़क और फुटपाथ पर सोने वाले गरीब लोगों को किराए से मकान मिलेंगे, तो साफ-सफाई भी रहेगी. वह अच्छे से जीवनयापन कर पाएगा. कोटा में क्राइम को रोकने के लिए काफी कड़े कदम उठाए हैं, मैंने खुद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं. अचानक होने वाले अपराध को नहीं रोका जा सकता, लेकिन अपराधियों को बक्शा नहीं जाएगा. कोटा से साल 2026 से नशा मुक्त कर देने का हमारा लक्ष्य है.

कोटा: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि कोटा को साल 2026 से स्लम फ्री बनाया जाएगा. सड़क और फुटपाथ पर सोने वाले गरीब लोगों को किराए से मकान देंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2026 में कोटा को नशा फ्री बनाने का लक्ष्य है. इसको लेकर पुलिस काम कर रही है. उन्होंने कोटा-बूंदी को देश के अग्रणी लोकसभा क्षेत्र में शामिल करने की बात कही.

एयरपोर्ट से खुलेंगे कनेक्टिविटी के नए द्वार: बिरला ने कहा कि कोटा एयरपोर्ट साल 2027 में शुरू हो जाएगा. दिल्ली-मुंबई रेल लाइन के हाई स्पीड हो जाने व एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद एयर कनेक्टिविटी भी 2027 में मिल जाएगी. यह नई कनेक्टिविटी विकास के नए द्वार भी खोलने वाली है. उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर-रणथंभौर जाने वाले पर्यटक भी अब कोटा आएंगे. यहां से एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी से सीधे जा पाएंगे. दिल्ली व मुंबई की भी सीधी कनेक्टिविटी कोटा से है. दरा में नाल का काम शुरू हो गया है. नया अंडर पास जून 2026 तक तैयार हो जाएगा. मुकुंदरा में बन रही टनल अप्रैल और मई में तैयार हो जाएगी. एनएचएआई एक्सप्रेसवे और टनल का काम तेज गति से करवा रही है. चेचट के पास कर्व बन गया है. चेचट एक्सप्रेसवे इंटरचेंज से कमलपुरा तक NH 52 को जोड़ने के लिए सड़क बन रही है.

पढ़ें: IIIT कोटा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का लक्ष्य, केंद्र सरकार ने गठित की समिति

बाघिन लिए 9 से 12 दिन तक हैलीकॉप्टर खड़ा रहा: बिरला ने कहा कि देश में पहली बार हवाई मार्ग से टाइगर का ट्रांसलोकेशन हुआ है. यह भी हाड़ौती में हुआ है. मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघिन लाई गई है. अब वह जंगल में कैसे सरवाइव करती है, यह देखा जा रहा है. इसके लिए आर्मी का हैलिकॉप्टर 9 से 12 दिन तक पेंच टाइगर रिजर्व में खड़ा रहा. मुझे उम्मीद है कि हैंगिंग ब्रिज से लेकर कोटा बैराज तक का एरिया घड़ियाल सेंचुरी से जून 2026 में मुक्त हो जाएगा. चंबल नदी में सफारी रोज चलाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन उसकी वायबिलिटी में समस्या आ रही है. क्योंकि रात के समय सफारी को नहीं चलाया जा सकता है. हम इस विषय को लेकर भी चिंतित हैं.

पढ़ें: कोटा की भामाशाह मंडी के नए सीजन का मुहूर्त : ओम बिरला बोले- हाड़ौती में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का हब बनने की पूरी संभावना

मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ाया जाएगा: उन्होंने कहा कि यहां मेडिकल टूरिज्म भी बढ़े. इसके लिए निजी मेडिकल कॉलेज के प्रयास कर रहे हैं. राजस्थान का पहला कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजी क्षेत्र के सहयोग से बन रहा है. सीएसआर का उपयोग करेंगे व सस्ता इलाज लोग करा सकेंगे. बिरला ने कहा कि चम्बल रिवरफ्रंट बेस्ट डेस्टिनेशन केंद्र बनेगा. यहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाएगी, लेकिन यह सब एयर कनेक्टिविटी से होगा. हमारे यहां तो ट्रेन के गेट के बाहर सो कर आने वाले लोग भी हैं. जबकि दुनिया में कई लोग हैं, जो एयरप्लेन में ही सफर करते हैं. वे कभी ट्रेन और बसों में नहीं बैठे हैं.

'शहर को नया लुक देने का प्रयास जारी': बिरला ने कहा कि चंबल गार्डन व भीतिरिया कुंड के नवीनीकरण के लिए 70 करोड़ का एस्टीमेट बना लिया गया है. इसका टेंडर जनवरी में होगा. किशोर सागर तालाब के नवीनीकरण के लिए 80 करोड़ की राशि है. इसमें कैंटीलेवर ब्रिज बनाया जा रहा है. पर्यटकों के लिए अच्छे दर्शनीय स्थल बनाए जा रहे हैं. शहर में दिव्यांग पार्क बनेगा, यहां दिव्यांग एक्सरसाइज और मनोरंजन कर सकेंगे. संविधान पार्क का निर्माण शुरू हो गया है. वैदिक पार्क भी कोटा में बनवाया जा रहा है. शहर में एंट्री की सड़कों व प्रवेशद्वार को 22 करोड़ रुपए की लागत से दुरुस्त किया जा रहा है. शहर के दशहरा मैदान के श्रीराम रंगमंच को कवर्ड किया जा रहा है. वहां 4000 लोग बैठ सकेंगे. न्यायालय का नया भवन बन रहा है. वह जगह खाली हो जाएगी, तो वहां पर कलेक्ट्रेट का विस्तार किया जा सकता है. नयापुरा के बस स्टैंड का काम साल 2026 में शुरू करवा दिया जाएगा.