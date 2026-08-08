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ओम बिरला पहुंचे अरुंधति के घर, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने पर दी बधाई, बोले- सरकार से दिलाएंगे मदद

अरुंधति ने कोटा में बॉक्सिंग अकादमी से लेकर कई सुविधाओं को शुरू करने की मांग की है.

अरुंधति को गदा सौंपते ओम बिरला और हीरालाल नागर
अरुंधति को गदा सौंपते ओम बिरला और हीरालाल नागर (ईटीवी भारत कोटा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2026 at 1:27 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 1:50 PM IST

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कोटा : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को कोटा बूंदी के दौरे पर आए हैं. वह बूंदी जिले में आज कई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं. कोटा से बूंदी जाते समय ओम बिरला इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी के घर पहुंचे. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी उनके साथ मौजूद रहे. कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश और राजस्थान का नाम रोशन करने वाली अरुंधति को उन्होंने बधाई दी और सम्मानित किया. इस दौरान अरुंधति के पिता सुरेश चौधरी, मां सुनीता चौधरी, बहन डॉ. चारुलाता और कोच अशोक गौतम सहित परिवार के सदस्य मौजूद रहे.

ओम बिरला और हीरालाल नागर ने अरुंधति का स्वागत किया. उन्होंने गदा भी सौंपी. बिरला ने पूरे परिवार से मुलाकात कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. ओम बिरला ने कहा कि अरुंधति ने कठिन परिस्थितियों में मेहनत कर मुकाम हासिल किया है. वह कोटा की हर बेटी के लिए प्रेरणा हैं. अरुंधति की सफलता से साबित होता है कि अगर हौसले बुलंद हों तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा कर सकती हैं. बिरला ने अरुंधति को ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का परचम लहराने के लिए प्रोत्साहित किया. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा.

ओम बिरला पहुंचे अरुंधति के घर (ईटीवी भारत कोटा)

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अरुंधति चौधरी ने बिरला से कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने से भी बड़ा सपना ओलंपिक है. हालांकि, उन्होंने ओलंपिक और बड़ी प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों को भी कॉमनवेल्थ में हराया है. इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता-पिता और कोच को दिया. उन्होंने कोटा में बॉक्सिंग अकादमी से लेकर कई सुविधाओं को शुरू करने की मांग की है. सुरेश चौधरी ने कहा कि अरुंधति ने काफी मेहनत और संघर्ष अपने खेल के सुधार के लिए किया है. उन्होंने ओम बिरला का आभार जताया और कहा कि इस सम्मान से अरुंधति का मनोबल और बढ़ा है.

अरुंधति के माता-पिता से बातचीत करते ओम बिरला
अरुंधति के माता-पिता से बातचीत करते ओम बिरला (ईटीवी भारत कोटा)

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Last Updated : August 8, 2026 at 1:50 PM IST

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ओम बिरला पहुंचे अरुंधति के घर
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