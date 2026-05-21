ओम बिरला ने बूंदी में किए 49 करोड़ के विकास कार्यों के शिलान्यास, 500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिन्ट तैयार
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी शहर के समग्र विकास के लिए 500 करोड़ रुपये के ब्लूप्रिन्ट पर जोर दिया.
Published : May 21, 2026 at 10:58 PM IST
बूंदी: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को बूंदी के दौरे पर रहे. उन्होंने करीब 48.98 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. टाउन हॉल में आयोजित “बूंदी विकास मंथन” कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्धजनों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों से बूंदी के समग्र विकास को लेकर सुझाव लिए गए.
कार्यक्रम में बूंदी में प्रस्तावित लगभग 500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई. अपने संबोधन में ओम बिरला ने कहा कि बूंदी केवल अतीत की विरासत बनकर न रहे, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का भी केंद्र बने. इसी उद्देश्य से शहर का व्यापक विकास ब्लूप्रिन्ट तैयार किया गया है, जिसे चरणबद्ध तरीके से अमल में लाया जाएगा.
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औद्योगिक और पर्यटन विकास पर जोर: बिरला ने कहा कि बूंदी अब औद्योगिक क्रांति के नए दौर में प्रवेश कर रहा है. तालेड़ा क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपये के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, आधुनिक रेलवे स्टेशन और प्रस्तावित कोटा-बूंदी एयरपोर्ट जैसी परियोजनाएं क्षेत्र को देश के प्रमुख आर्थिक और पर्यटन मानचित्र से जोड़ेंगी.
खेल और युवाओं के लिए नई संभावनाएं: स्पीकर ने बूंदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उल्लेख करते हुए कहा कि आधुनिक खेल सुविधाएं युवाओं को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगी. उन्होंने कहा कि “विरासत के साथ विकास” के मूलमंत्र पर काम करते हुए ऐतिहासिक द्वारों, बावड़ियों, छतरियों, परकोटा क्षेत्र और प्रमुख धरोहरों का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा. फसाड लाइटिंग, हेरिटेज वॉकवे, बेहतर सड़कें, भूमिगत विद्युत लाइनें, ड्रेनेज सिस्टम, पार्क, चौपाटी और अंडरग्राउंड पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
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इन कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण: इस अवसर पर यूथ हॉस्टल, बूंदी-दलेलपुरा सड़क, बालक एवं बालिका छात्रावास, वर्किंग वूमन हॉस्टल तथा आयुष अस्पताल सहित लगभग 49 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया. कार्यक्रम में विधायक हरिमोहन शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, पूर्व विधायक अशोक डोगरा, जिला कलेक्टर हरफूल यादव सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे.
अभिभाषक परिषद कार्यकारिणी को शपथ: दौरे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रणजीत निवास में बूंदी अभिभाषक परिषद की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई. बार अध्यक्ष नारायण सिंह गौड़, उपाध्यक्ष अनीस मोहम्मद बंटी समेत अन्य पदाधिकारियों को शपथ दी गई. इस मौके पर 50 वर्ष से अधिक वकालत सेवा देने वाले करीब 20 वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान भी किया गया.
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