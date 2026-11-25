राजस्थान से भी निकलें सूर्यवंशी सरीखे खिलाड़ी - कोटा में बोले स्पीकर बिरला, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और एक्वेटिक सेंटर की रखी नींव. 165 करोड़ आएगी लागत.
Published : November 25, 2026 at 2:15 PM IST
कोटा: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को कोटा में 130 करोड़ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और 35 करोड़ से एक्वेटिक सेंटर की नींव रखी. नयापुरा के जेके पेवेलियन स्टेडियम में शिलान्यास कार्यक्रम हुआ. बिरला ने कहा कि कोटा से भी वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी निकलें ताकि पूरे हाड़ौती को झूमने का मौका मिल सके. बिरला ने कहा कि कोटा-बूंदी के बेटे-बेटियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का झंडा लहराएं, ऐसी चाहत है.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जिस सपने का कोटा वर्षों से इंतजार कर रहा था, आज उसकी दिशा में पहला कदम बढ़ाया है. अरुंधति की तरह हमारी बेटियां भी दुनिया में पहचान बनाएं. क्रिकेट स्टेडियम और तरणताल इसी दिशा में पहला कदम हैं. कोटा में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जेके पवेलियन स्टेडियम पर बनाया जा रहा है. स्टेडियम को अपग्रेड किया जा रहा है. बिरला ने कहा कि अरुंधति ने रिकॉर्ड बनाया है. स्टूडेंट में जुनून और आकांक्षा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, इसलिए क्रिकेट का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाया है. इसमें बास्केटबॉल, स्विमिंग व शूटिंग रेंज के साथ कोटा की धरती पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं का विस्तार होगा. 300 बच्चे प्रैक्टिस कर सकेंगे. इनके लिए ट्रांजिट हॉस्टल बनेंगे. जयपुर में पहला सिंथेटिक ट्रैक है. अब कोटा में बन गया है. आने वाले समय में कोटा के इटावा, रामगंजमंडी व बूंदी सब जगह सिंटेथिक ट्रैक होगा.
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2028 में कोटा से हवाई सेवा: बिरला ने कहा कि जनवरी 2028 में कोटा से हवाई सेवा शुरू होगी. एरोड्राम चौराहे से सीधा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे. बिरला ने कहा कि कोटा स्वच्छता में भी नंबर बने और पॉल्यूशन घटे, इसके लिए आमजन के सहयोग के बिना संभव नहीं है. आमजन को स्वच्छता के लिए जागरूक करना होगा. जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाना पड़ेगा. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा और कल्पना देवी आदि मौजूद थे.
बिरला का दावा: बिरला ने दावा किया कि अगले दो साल में यह एशिया की सबसे बड़ी भामाशाह मंडी होगी. मुकुंदरा, चंबल गार्डन, भीतरिया कुंड, मथुराधीश मंदिर और रिवर फ्रंट को जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और शिक्षानगरी के साथ पर्यटन व खेल नगरी के रूप में भी विकसित होगा. बिरला ने कहा कि कोटा के सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों से भी बड़ा और सुविधायुक्त बनाया जाएगा. शहर में बड़ा कैंसर अस्पताल बनेगा और मेडिकल कॉलेज भी आएंगे. करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत से शहर में नालियों, सड़कों, गार्डन और श्मशान घाटों के विकास के काम होंगे.
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