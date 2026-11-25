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राजस्थान से भी निकलें सूर्यवंशी सरीखे खिलाड़ी - कोटा में बोले स्पीकर बिरला, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास

कोटा में भूमि पूजन करते बिरला एवं अन्य ( ETV Bharat Kota )

कोटा: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को कोटा में 130 करोड़ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और 35 करोड़ से एक्वेटिक सेंटर की नींव रखी. नयापुरा के जेके पेवेलियन स्टेडियम में शिलान्यास कार्यक्रम हुआ. बिरला ने कहा कि कोटा से भी वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी निकलें ताकि पूरे हाड़ौती को झूमने का मौका मिल सके. बिरला ने कहा कि कोटा-बूंदी के बेटे-बेटियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का झंडा लहराएं, ऐसी चाहत है.