Kota New Court : स्पीकर बिरला बोले- आमजन को विधायिका व कार्यपालिका से ज्यादा न्यायपालिका पर भरोसा
कोटा में नए न्यायालय भवन का शिलान्यास. एडवोकेट चैंबर्स के जल्द निर्माण का आश्वासन.
Published : November 1, 2026 at 6:23 PM IST
कोटा: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता आमजन को सहज, सुलभ और त्वरित न्याय की हैं. संविधान में विधायिका कानून बनाने, कार्यपालिका लागू कराने और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से है. इसलिए आज भी जनता को न्याय व्यवस्था में बड़ा विश्वास है. आम आदमी की सामाजिक पहुंच कम हो या संसाधनों की कमी हो, उसको भरोसा रहता है कि सरकार और कार्यपालिका ने अन्याय कर सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका मेरे साथ न्याय करेगी.
सबसे बड़ा कोर्ट परिसर: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह बात रविवार को कोटा में न्यायालय भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में कही. इसमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय के अग्रवाल और विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद थे. अतिथियों ने पहले भूमि पूजन किया. बिरला ने कहा, राजस्थान में कोटा में सबसे बड़ा एकीकृत जिला न्यायालय भवन बनने जा रहा है. एक छत तले सभी न्यायालय आ जाएंगे.
न्यायालय में पक्षकारों के बैठने की व्यवस्था होगी. अधिवक्ता चैंबर्स के भी टेंडर चार महीने में करने एवं तय समय से काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं. न्यायालय भवन की तरह मिनी सचिवालय का काम शुरू होगा. कोटा में जल्द एयर कनेक्टिविटी भी आ जाएगी. एजुकेशन, हेल्थ इंस्टीट्यूट अपग्रेड हो रहे हैं. मंच पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष भारत सिंह अड़सेला और महासचिव शंभू सोनी भी थे.
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तकनीक न्याय का साधन, विकल्प नहीं: चीफ जस्टिस संजय के अग्रवाल ने वकीलों से 10 साल से पुराने प्रकरण निपटाने में सहयोग मांगा. अग्रवाल बोले- न्याय में विलंब घटाने के साथ न्यायिक निस्तारण में तेजी, पक्षकारों के लिए न्यायिक प्रक्रिया सरल बनाना और अनावश्यक परेशानी से बचाना प्रमुख है. इसके लिए सभी को काम करना है. आज का युग तकनीकी परिवर्तन का है. न्यायपालिकाएं इससे अछूती नहीं है. आज ई कोर्ट, डिजिटल हियरिंग व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्याय को प्रभावी बनाया जा रहा है. कोटा का नया भवन आगे न्यायिक कार्य में मदद करेगा. यह तकनीक न्याय का साधन है ना कि विकल्प. न्याय के लिए प्राथमिकता में मानवीय गरिमा, निष्पक्षता और विधि का शासन ही रहता है.
हर जिले की समस्या चेंबर: हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुदेश बंसल ने स्पीकर बिरला और मंत्री पटेल से अधिवक्ता चैंबर्स के लिए बजट दिलाने की अपील की. बंसल बोले कि चैंबर्स हर जिले की समस्या है. कोटा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (CJM) हेमराज गौड़ ने कहा कि न्यायालय विवादों के निस्तारण का स्थान नहीं, बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का स्थान है. न्याय की सार्थकता का न्याय मिलने में नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में विश्वास दिलाने की जगह है. इसको अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए.
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पुराने केस जल्द निस्तारित करें: विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हाईकोर्ट सीजे अग्रवाल का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है. हमारे यहां संजय महाभारत काल में सब कुछ देखता है. ऐसे में उम्मीद है कि यह भी राजस्थान की पूरी न्याय व्यवस्था को देखेंगे और नए आयाम खड़े करेंगे. यह एकीकृत नवीन जिला न्यायालय भवन बन रहा है. अब कोटा में एक जगह सभी अधिवक्ता प्रैक्टिस कर सकेंगे. चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जहां भी न्यायालय परिसर बने, वहां अधिवक्ता चैंबर्स जरूर बनें.
उन्होंने वकीलों से आग्रह किया कि पुराने मामलों को टाले नहीं, जल्द निस्तारण किया जाए. यह सुलभ और शीघ्र न्याय की धारणा को पूरा करेगा. अधिवक्ता जितनी जल्दी हो, मामलों को निस्तारित करेंगे, उतना ही आगे केस उन्हें मिलते जाएंगे. सिविल प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता 20 साल का टेन्योर न्याय दिलाने का नहीं रखें, जल्द उन्हें खत्म करें.
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