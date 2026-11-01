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Kota New Court : स्पीकर बिरला बोले- आमजन को विधायिका व कार्यपालिका से ज्यादा न्यायपालिका पर भरोसा

कोटा के नए एकीकृत न्यायालय भवन के भूमि पूजन में अतिथि ( ETV Bharat Kota )

कोटा: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता आमजन को सहज, सुलभ और त्वरित न्याय की हैं. संविधान में विधायिका कानून बनाने, कार्यपालिका लागू कराने और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से है. इसलिए आज भी जनता को न्याय व्यवस्था में बड़ा विश्वास है. आम आदमी की सामाजिक पहुंच कम हो या संसाधनों की कमी हो, उसको भरोसा रहता है कि सरकार और कार्यपालिका ने अन्याय कर सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका मेरे साथ न्याय करेगी.

सबसे बड़ा कोर्ट परिसर: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह बात रविवार को कोटा में न्यायालय भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में कही. इसमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय के अग्रवाल और विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद थे. अतिथियों ने पहले भूमि पूजन किया. बिरला ने कहा, राजस्थान में कोटा में सबसे बड़ा एकीकृत जिला न्यायालय भवन बनने जा रहा है. एक छत तले सभी न्यायालय आ जाएंगे.