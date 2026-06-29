अपराधियों को पकड़ने के लिए शहरों व गांवों में लगे कैमरों को इंटीग्रेटे कर AI से जोड़ें- ओम बिरला

अपराधियों को पकड़ने के लिए शहरों व गांवों में लगे कैमरों को इंटीग्रेटे कर AI से जोड़ें- ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक में नशा मुक्ति, मानसून तैयारी, अतिक्रमण और सड़क सुरक्षा पर सख्त निर्देश दिए.
Published : June 29, 2026 at 3:56 PM IST
कोटा: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं. उन्होंने कोटा सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली. इस बैठक में नगर निगम, कोटा विकास प्राधिकरण, वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग समेत कई विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया.
नशा मुक्ति अभियान: बैठक में ओम बिरला ने साफ निर्देश दिया कि कोटा-बूंदी को तीन महीने के अंदर नशा मुक्त करना है. साथ ही मानसून सीजन में व्यापक पौधारोपण अभियान चलाकर शहर और गांवों को हरा-भरा बनाना है. उन्होंने पुलिस को शहर और गांवों में नशा मुक्ति अभियान तेज करने के निर्देश दिए. अगले तीन महीने में बड़ा अभियान चलाया जाए ताकि कोई भी क्षेत्र नशे से प्रभावित न रहे.
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एआई से जोड़ जाएं कैमरे: ओम बिरला ने अपराध नियंत्रण के लिए सभी गांवों और शहरों में मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने को कहा. उन्होंने कहा कि लगे हुए सभी कैमरों को एकीकृत कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाए, जिससे कोई अपराध करने वाला तुरंत कैमरे की पकड़ में आ जाए. साथ ही बैठक में आम जनता को सुविधा देने के लिए प्रशासन को व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए. जरूरत पड़ने पर सरकार से बात कर नियमों में शिथिलता बरती जाए ताकि आम आदमी को सरकारी मशीनरी से आसानी से राहत मिल सके.
गरीबों के आशियाने ना तोड़ें: वन विभाग और कोटा विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि लंबे समय से बने गरीबों के आशियाने नहीं तोड़े जाएंगे. गरीबों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने सैकड़ों-हजारों बीघा जमीन पर कब्जा किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई रोकी नहीं जाएगी. मानसून से पहले अधिकारियों को टास्क दे दिया गया है, जहां भी पानी भरने की समस्या है, उन जगहों को चिन्हित करें. पानी की निकासी का प्लान पहले से तैयार कर लें. नालों की सफाई करवाएं ताकि भविष्य में कहीं पानी न भरे.
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सड़कों को लेकर निर्देश: ओम बिरला ने कहा कि पहले फेज में 80 करोड़ रुपये से नाले बन रहे हैं, दूसरे फेज में भी काम होगा. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जल निकासी व्यवस्था मजबूत की जाए. उन्होंने सड़क सुरक्षा पर भी अधिकारियों को निर्देश दिए. बिरला ने कहा कि सड़कें और फुटपाथ स्टैंडर्ड के अनुसार बनाए जाएं. कोटा में सड़क और ट्रैफिक पर कराए गए सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करें. ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभाग संयुक्त रूप से काम करें.