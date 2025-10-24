कोटा की भामाशाह मंडी के नए सीजन का मुहूर्त : ओम बिरला बोले- हाड़ौती में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का हब बनने की पूरी संभावना

कोटा की भामाशाह मंडी के नए सीजन का मुहूर्त : ओम बिरला बोले- हाड़ौती में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का हब बनने की पूरी संभावना
कोटा की भामाशाह मंडी में नए सीजन की शुरुआत हुई. ओम बिरला ने कृषि-आधारित उद्योगों के विकास से किसानों को बेहतर दाम की उम्मीद जताई.
Published : October 24, 2025 at 2:00 PM IST
कोटा: भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को नए सीजन की शुरुआत गणपति पूजन और शुभ मुहूर्त कर की गई. इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विधायक कल्पना देवी मुहूर्त करवाने पहुंचे थीं. वहां पूजन के बाद उन्होंने मंडी के नए सीजन की पहली बोली भी शुरुआत करवाई. इसमें धनिया की बोली 7101 रुपए प्रति क्विंटल में छूटी है. इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि हाड़ौती में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का हब बनने की पूरी संभावना है. बूंदी जिले के तालेड़ा तहसील की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह एकमात्र तहसील और जिला है, जहां पर एक साथ 9 इथेनॉल के प्लांट लगे हुए हैं. ये इथेनॉल प्लांट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का संकेत दे रहे हैं, जहां पर मक्का, चावल, गेहूं सहित अन्य उपज की भी आवश्यकता होगी. इससे किसानों की उपज का मूल्य भी बेहतर होगा और उन्हें अच्छा फायदा होगा.
बिरला ने कहा कि मंडी के व्यापारियों और नए युवाओं को उद्यमी बनाकर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगानी चाहिए. बाहर के लोग आकर यहां पर इस तरह के उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए. बिरला ने कहा कि यह एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जो कोटा में है. इसका विस्तार भी किया जाएगा और इसकी मूलभूत सुविधाओं को भी पूरा किया जाएगा.
इस मंडी पर किसानों का विश्वास है. इसी के चलते राजस्थान से लगते हुए मध्य प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों के किसान भी माल लेकर आते हैं. विधायक कल्पना देवी ने मंडी की सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि जितना बेहतर मंडी का प्रबंधन होगा, उतनी ही किसानों और माल की आवक की बढ़ोतरी यहां होगी. मंडी प्रशासन और ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन का पूरा ध्यान रहता है. इससे उपज के अच्छे दाम भी मिलेंगे.
भामाशाह कृषि उपज मंडी की ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी ने कहा कि अच्छे दाम किसानों को यहां मिल रहे हैं. दिवाली अवकाश पर बीते दिनों मंडी बंद थी. ऐसे में गुरुवार को डेढ़ लाख बोरी की आवक हुई है. इसमें सवा लाख बोरी के आसपास धान था. इससे मार्केट खुलने पर 75 से 100 रुपए प्रति क्विंटल अधिक दाम मिले. बेहतर गुणवत्ता वाला माल 2700 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिका. अभी हाड़ौती के ही चारों जिलों का माल आ रहा है. इसके बाद मध्य प्रदेश से भी धान की आवक होना शुरू हो जाएगी. सोयाबीन का मार्केट 4200 से 4300 रुपए प्रति क्विंटल के बीच खुला है. लहसुन के भी 7 से 8 हजार कट्टों की आवक रही है. आने वाले समय में सभी माल की आवक और बढ़ जाएगी. इस दौरान मंडी के अध्यक्ष राकेश जैन व ग्रेन एंड सीड्स एसोसिएशन के महामंत्री महेश खंडेलवाल भी मौजूद रहे.