कोटा की भामाशाह मंडी के नए सीजन का मुहूर्त : ओम बिरला बोले- हाड़ौती में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का हब बनने की पूरी संभावना

पूजन कर मंडी की शुरूआत करते बिरला ( Etv Bharat Kota )

कोटा: भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को नए सीजन की शुरुआत गणपति पूजन और शुभ मुहूर्त कर की गई. इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विधायक कल्पना देवी मुहूर्त करवाने पहुंचे थीं. वहां पूजन के बाद उन्होंने मंडी के नए सीजन की पहली बोली भी शुरुआत करवाई. इसमें धनिया की बोली 7101 रुपए प्रति क्विंटल में छूटी है. इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि हाड़ौती में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का हब बनने की पूरी संभावना है. बूंदी जिले के तालेड़ा तहसील की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह एकमात्र तहसील और जिला है, जहां पर एक साथ 9 इथेनॉल के प्लांट लगे हुए हैं. ये इथेनॉल प्लांट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का संकेत दे रहे हैं, जहां पर मक्का, चावल, गेहूं सहित अन्य उपज की भी आवश्यकता होगी. इससे किसानों की उपज का मूल्य भी बेहतर होगा और उन्हें अच्छा फायदा होगा. बिरला ने कहा कि मंडी के व्यापारियों और नए युवाओं को उद्यमी बनाकर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगानी चाहिए. बाहर के लोग आकर यहां पर इस तरह के उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए. बिरला ने कहा कि यह एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जो कोटा में है. इसका विस्तार भी किया जाएगा और इसकी मूलभूत सुविधाओं को भी पूरा किया जाएगा. पढ़ें: अचानक से हुई बारिश से भामाशाह मंडी में भीगी करोड़ों की जिंस, दाम भी टूटे