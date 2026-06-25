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सवाई माधोपुर: ओम बिरला ने अभियोजन भवन का उद्घाटन किया, आधुनिक होगा जिला न्यायिक सिस्टम

समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज का समय आधुनिक प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण का है, इसलिए न्याय व्यवस्था को भी तकनीकी रूप से मजबूत बनाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को तेज और आसान न्याय उपलब्ध कराना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है. लोकतंत्र के तीन स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपनी भूमिका अच्छी तरह निभानी चाहिए.

सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय पर गुरुवार को न्याय व्यवस्था को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित नवीन अभियोजन भवन का विधिवत उद्घाटन किया. इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, जिला प्रभारी मंत्री गौतम कुमार और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

पुराने कानूनों में बड़े सुधार किए: ओम बिरला ने जोर दिया कि न्याय मिलने में देरी समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए बड़ी समस्या बन जाती है, इसलिए न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल, तेज और आधुनिक बनाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का लाभ अब न्याय प्रणाली तक भी पहुंचाया जा रहा है. भारत सरकार ने पुराने कानूनों में बड़े सुधार कर नई न्याय संहिता लागू की है, जिससे न्याय व्यवस्था अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनी है.

संवाद से समस्याओं का समाधान संभव: कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पूर्वी राजस्थान की यह भूमि संघर्ष और स्वाभिमान की है. उन्होंने पांचना बांध के पानी को लेकर किसानों के हालिया आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि संवाद और सकारात्मक प्रयासों से समस्याओं का समाधान संभव है. उन्होंने कहा कि नवीन अभियोजन भवन न्याय प्रक्रिया को मजबूत करने के साथ पीड़ितों को बेहतर कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा.

विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का लक्ष्य आम आदमी को सरल, सुलभ और समयबद्ध न्याय दिलाना है. उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बनाने पर जोर दिया जिससे कोई पीड़ित न्याय के लिए भटकने को मजबूर न हो. समारोह में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, गणमान्य नागरिक, प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए. नवीन अभियोजन भवन के लोकार्पण को जिले की न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

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