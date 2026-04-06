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बूंदी में बिरला: 36 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास, धार्मिक सर्किट में शामिल होगा केशवराय मंदिर

प्रसाद योजना के तहत प्रथम चरण में 21 करोड़ और द्वितीय चरण में 23 करोड़ से मंदिर और घाटों का जीर्णोद्धार एवं विकास किया जाएगा.

Lok Sabha Speaker Birla Inaugurates Development Works
लोकसभा स्पीकर बिरला ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 9:25 PM IST

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बूंदी: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को केशवरायपाटन में लगभग 36 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. बिरला ने कहा कि भगवान केशवरायजी और बीजासन माता के आशीर्वाद से इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन और औद्योगिक विकास के हब के रूप में विकसित किया जाएगा.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि केशवरायपाटन आस्था का प्रमुख केंद्र है. केंद्र सरकार की 'प्रसाद योजना' के तहत प्रथम चरण में 21 करोड़ और द्वितीय चरण में 23 करोड़ समेत कुल 44 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर और चंबल के घाटों का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य किए जाएंगे. आगामी समय में चंबल के एक तरफ रंगपुर तो दूसरी तरफ केशवराय भगवान का घाट होगा. रंगपुर से ही श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकेंगे. यहां देश-विदेश से श्रद्धालु आएंगे.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले... (ETV Bharat Bundi)

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धार्मिक सर्किट बनेगा: बिरला ने कहा कि कोटा और केशवरायपाटन के बीच रोड कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे. कोटा से केशवरायपाटन पहुंचने में महज पांच से सात मिनट लगेंगे. कोटा के मथुराधीश मंदिर, केशवरायपाटन, बीजासन माता मंदिर, कमलेश्वर महादेव और उज्जैन को जोड़कर बड़ा धार्मिक सर्किट बनाने की योजना पर काम चल रहा है. केशवरायपाटन चौराहे से लाबान तक सड़क डबल लेन की जाएगी. इससे रणथंभौर (सवाई माधोपुर) जाने वाले पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी.

टेल तक पहुंचेगा पानी: बिरला ने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. चंबल की नहरों की सफाई एवं मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, ताकि टेल तक समय पर पानी मिल सके. अगले दो साल में किसी भी टेल क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं रहेगी. खेतों में बारिश का पानी भरने की समस्या से निपटने के लिए 70 करोड़ की योजना मंजूर की गई है. 200 करोड़ की योजना पाइपलाइन में है. ओलावृष्टि से खराब गेहूं की खरीद पर सरकार 3-4 दिन में रियायत के आदेश जारी कर देगी. किसानों का अधिकतम गेहूं एमएसपी पर खरीदा जाएगा.

People present at the event in Bundi
बूंदी में कार्यक्रम में मौजूद लोग (ETV Bharat Bundi)

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मदर डेयरी लगाएगी प्लांट: बिरला ने कहा कि दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर का लाभ क्षेत्र के किसानों को मिलेगा. मदर डेयरी केशवरायपाटन और कोटा क्षेत्र में मटर, भिंडी जैसी सब्जियों और दूध के प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगी. इससे किसानों को उपज के कई गुना दाम मिलेंगे. तालेड़ा में पहले से ही 25 इंडस्ट्रीज हैं. जल्द केशवरायपाटन में भी बड़े उद्योग लगेंगे.

गांव-गांव में खेल मैदान: लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगले दो साल में नौनेरा बांध का शुद्ध पानी हर घर तक पहुंचेगा.केशवरायपाटन, कापरेन, लाखेरी और इंद्रगढ़ समेत हर 15-20 किमी पर खेल मैदान बनेंगे. लाखेरी में 5 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम तैयार हो गया. मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर ग्राम पंचायत में उप-स्वास्थ्य केंद्र और सीएचसी-पीएचसी का नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है. पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा, पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल पूर्व जिला प्रमुख राकेश बोयत, पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह हाडा आदि मौजूद थे.

तालेड़ा में 109 करोड़ के विकास कार्य: बिरला ने तालेड़ा में 109 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि तालेड़ा भविष्य में सबसे बड़े एग्रो-इंडस्ट्रीज के हब के रूप में उभरेगा. तालेड़ा में उद्योगों के जाल से हर वर्ग में खुशहाली आएगी.

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