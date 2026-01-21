ETV Bharat / state

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा- देश की हर विधानसभा में 30 दिन हों सदन की बैठकें

सम्मेलन में 24 राज्यों के 36 पीठासीन अधिकारी शामिल हुए. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देश की प्रत्येक विधानसभा में सदन की बैठक साल में कम से कम 30 दिन तक जरूर चले. विधान भवन में हुए 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस वार्ता में महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने कहा कि देश की सभी विधानसभाओं में साल भर में कम से कम 30 दिनों की बैठकें अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएंगी. जानकारी देते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला. (Video Credit: ETV Bharat) सदन की बैठकें साल में कम से कम 30 दिन हों: यह कदम विधायी प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने, जनता की आवाज को अधिक प्रभावी ढंग से सदन तक पहुंचाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है. उन्होंने तीन दिवसीय सम्मेलन का समापन बुधवार को उत्तर प्रदेश विधान भवन में हुआ, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि देश की सभी विधानसभाओं में सदन की बैठकें कम से कम 30 दिन साल भर में जरूर चलें. विचार-विमर्श का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता: लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानमंडलों की कार्यवाही जितनी अधिक समय तक चलेगी, उतनी ही सार्थक, मुद्दा-आधारित और परिणामोन्मुखी चर्चा संभव होगी. वर्तमान में कई राज्यों में विधानसभाओं की बैठकें बहुत कम दिनों तक चलती हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं पर गहन विचार-विमर्श का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता. इस संकल्प से विधायिकाओं को अधिक सक्रिय और नागरिक-केंद्रित बनाने का लक्ष्य है.