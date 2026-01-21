लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा- देश की हर विधानसभा में 30 दिन हों सदन की बैठकें
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में सदन की बैठक हर वर्ष कम से कम 30 दिन तक जरूर चले.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 5:33 PM IST|
Updated : January 21, 2026 at 5:44 PM IST
लखनऊ: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देश की प्रत्येक विधानसभा में सदन की बैठक साल में कम से कम 30 दिन तक जरूर चले. विधान भवन में हुए 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस वार्ता में महत्वपूर्ण घोषणा की है.
उन्होंने कहा कि देश की सभी विधानसभाओं में साल भर में कम से कम 30 दिनों की बैठकें अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएंगी.
सदन की बैठकें साल में कम से कम 30 दिन हों: यह कदम विधायी प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने, जनता की आवाज को अधिक प्रभावी ढंग से सदन तक पहुंचाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है. उन्होंने तीन दिवसीय सम्मेलन का समापन बुधवार को उत्तर प्रदेश विधान भवन में हुआ, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि देश की सभी विधानसभाओं में सदन की बैठकें कम से कम 30 दिन साल भर में जरूर चलें.
विचार-विमर्श का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता: लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानमंडलों की कार्यवाही जितनी अधिक समय तक चलेगी, उतनी ही सार्थक, मुद्दा-आधारित और परिणामोन्मुखी चर्चा संभव होगी. वर्तमान में कई राज्यों में विधानसभाओं की बैठकें बहुत कम दिनों तक चलती हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं पर गहन विचार-विमर्श का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता. इस संकल्प से विधायिकाओं को अधिक सक्रिय और नागरिक-केंद्रित बनाने का लक्ष्य है.
विधानसभाओं का सक्रिय योगदान जरूरी: ओम बिरला ने बताया कि सम्मेलन में कुल छह प्रमुख संकल्प लिए गए, जो भारतीय विधायी व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर केंद्रित हैं:
- वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में सभी विधानसभाओं का सक्रिय योगदान सुनिश्चित करना शामिल है.
- राज्य विधानमंडलों में न्यूनतम 30 दिनों की बैठकें अनिवार्य रूप से कराना.
- विधायी कार्यों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग बढ़ाना
- तकनीक के इस्तेमाल में समय और मर्यादा का ध्यान रखना.
- सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में आदर्श नेतृत्व स्थापित करना और सहभागी शासन को मजबूत बनाना.
- विधायकों की क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) पर फोकस, प्रभावी चर्चा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिबेट करना.
- डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करना और तथ्यपरक ज्ञानपूर्ण बहस सुनिश्चित करना.
- विधायी निकायों के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मानकों पर तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए एक नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स तैयार करना.
24 राज्यों के 36 पीठासीन अधिकारी शामिल हुए: लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 2026 तक सभी विधानसभाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने और मॉडल रूल्स तैयार करने की योजना है. इनका पालन सभी विधानसभाओं द्वारा किया जाएगा. सम्मेलन में 24 राज्यों के 36 पीठासीन अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने अनुभव साझा किए और एक-दूसरे से सीखा. यह सम्मेलन 'सशक्त विधायिका, समृद्ध राष्ट्र' की थीम पर आधारित था.
विधायी प्रक्रियाओं में तकनीक के उपयोग पर जोर: इसमें विधायी प्रक्रियाओं में तकनीक के उपयोग, विधायकों के प्रशिक्षण और जनता के प्रति जवाबदेही जैसे मुद्दों पर गहन मंथन हुआ. ओम बिरला ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के सहयोग की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य विधायी संस्थाओं को अधिक जिम्मेदार, आधुनिक और जनकेंद्रित बनाना है.
1 मार्च को केंद्रीय बजट पेश होगा: ओम बिरला ने बताया कि आगामी बजट सत्र 28 जनवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और 1 मार्च को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. लोकसभा में सांसद अपनी पसंद की 22 अनुसूचित भाषाओं में बोल सकेंगे, जिसके लिए उन्नत तकनीकी व्यवस्था की जा रही है.
यह सम्मेलन लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है, जहां पीठासीन अधिकारियों ने सामूहिक रूप से विधायी सुधारों पर सहमति जताई. न्यूनतम 30 दिनों की बैठकें सुनिश्चित करने का प्रस्ताव विशेष रूप से सराहनीय है, क्योंकि इससे विधानसभाएं अधिक सक्रिय होकर जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतर सकेंगी.
यह भी पढ़ें- अब जल्द भरेंगे घाव; BHU-IIT की टीम ने मेथी और प्रोटीन से बायो मटेरियल बनाया