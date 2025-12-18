ETV Bharat / state

IIIT कोटा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का लक्ष्य, केंद्र सरकार ने गठित की समिति

बिरला ने कहा कि कोटा देश का एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है, जहां सशक्त सड़क और रेल कनेक्टिविटी पहले से उपलब्ध है और आने वाले वर्षों में हवाई कनेक्टिविटी भी सुगम होने जा रही है. कोटा में डेढ़ लाख से अधिक विद्यार्थी आईआईटी और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं. ऐसे में ट्रिपल आईटी कोटा को और अधिक आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार कोटा-बूंदी क्षेत्र में उच्च एवं स्कूली शिक्षा के समग्र विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई. इसमें मुख्य मुद्दा ट्रिपल आईटी कोटा के सुदृढ़ीकरण, विस्तार और शैक्षणिक गुणवत्ता को वैश्विक स्तर तक ले जाने पर रहा. साथ ही क्षेत्र में स्कूली शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाने पर भी विचार हुआ.

कोटा: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT कोटा) को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास शुरू किए गए हैं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस संबंध में बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लेकर उच्च शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की. इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए. यह समिति एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

यह भी पढ़ें: कैंडिडेट्स की पसंद में अभी पिछड़े हैं हमारे संस्थान, IIT जोधपुर 17वें, IIIT कोटा 14वें व MNIT जयपुर 7वें नंबर पर

बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ट्रिपल आईटी कोटा में बीटेक की वर्तमान में 330 सीटें हैं. ऐसे में अगले 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से ट्रिपल आईटी में सीटें बढ़ाई जाएंगी. इसे 2500 तक ले जाने का लक्ष्य है. इसके साथ ही ट्रिपल आईटी का स्तर ऊंचा उठाने और उन्नयन के लिए प्रयास किए जाएंगे. ट्रिपल आईटी कोटा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की परिकल्पना भी की जा रही है. समय की मांग के अनुसार नए कोर्स और शाखाएं यहां पर खोली जाएंगी. ट्रिपल आईटी कोटा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और वैश्विक रोजगार बाजार की मांग के अनुरूप ही भविष्योन्मुखी कोर्स शुरू होंगे. इसके साथ ही एआई आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ऊर्जा, पंप स्टोरेज और एटॉमिक स्टडीज जैसे क्षेत्रों में शोध और इन्हें कोर्स में कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी चर्चा की गई. देश की एक आदर्श तकनीकी संस्था के रूप में इसे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है.

यह भी पढ़ें: जोसा काउंसलिंग : टॉप 10 IITs में JEE ADVANCED की 1775 AIR तक ही मिली कंप्यूटर साइंस

सीबीएसई अध्यक्ष के साथ स्कूल शिक्षा सचिव भी रहे मौजूद: इस बैठक में केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता सचिव संजय कुमार, अपर सचिव धीरज साहू, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, संयुक्त सचिव रीना सोनोवाल, सीबीएसई अध्यक्ष राहुल सिंह, तकनीकी शिक्षा की संयुक्त सचिव सौम्या गुप्ता, उच्च शिक्षा निदेशक प्रियांक चतुर्वेदी व ट्रिपल आईटी कोटा के निदेशक डॉ. एन.पी. पाढ़ी मौजूद रहे. राजस्थान के एसीएस व उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव कुलदीप रांका, शिक्षा सचिव के. कृष्ण कुमार व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे.