ETV Bharat / state

ओम बिरला ने वन पंचायत को लोकतंत्र की सबसे सशक्त कड़ी बताया, आज करेंगे बाबा नीम करोली के दर्शन

नैनीताल: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं. बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नैनीताल स्थित डॉ. रघुनंदन सिंह टोलिया प्रशासनिक अकादमी में आयोजित संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने वन पंचायत प्रतिनिधियों, त्रिस्तरीय पंचायतों और स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित सदस्यों को संबोधित किया. आज लोकसभा अध्यक्ष बाबा नीम करोली के दर्शन कर आरती में शामिल होंगे.

साथ उन्होंने सतत विकास और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों की संयुक्त भागीदारी पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए जनसहभागिता और पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाना अनिवार्य है.

इस मौके पर बिरला ने उत्तराखंड की वन पंचायतों को सामुदायिक भागीदारी आधारित वन प्रबंधन का सफल मॉडल बताया. उन्होंने कहा कि यह मॉडल न केवल वन संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती दे रहा है.

वन पंचायत लोकतंत्र की सबसे सशक्त कड़ी: ओम बिरला ने वन पंचायतों को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए कहा कि जमीनी संस्थाएं सुशासन और संरक्षण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं. उन्होंने वन पंचायतों से संवाद करना लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति से जुड़ने जैसा बताया. साथ ही कहा कि यहां का अनुभव किसी भी बड़े शहरी तंत्र से कम नहीं है.

जल, जंगल और जमीन का संतुलन जरूरी: उन्होंने जल, जंगल और जमीन के पारस्परिक संबंध को रेखांकित करते हुए कहा कि ये प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन और पर्यावरणीय संतुलन के आधार हैं. इनका संरक्षण केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें स्थानीय स्तर पर सक्रिय भागीदारी अत्यंत जरूरी है.

उत्तराखंड प्रकृति और संस्कृति का जीवंत उदाहरण: उत्तराखंड की समृद्ध पर्यावरणीय और सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए बिरला ने कहा कि यह राज्य मानव और प्रकृति के सह-अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है. उन्होंने स्थानीय परंपराओं जैसे जल और वृक्षों के प्रति श्रद्धा को सतत जीवनशैली का मार्गदर्शक बताया.