ओम बिरला ने वन पंचायत को लोकतंत्र की सबसे सशक्त कड़ी बताया, आज करेंगे बाबा नीम करोली के दर्शन
इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्तराखंड की वन पंचायतों को सामुदायिक भागीदारी आधारित वन प्रबंधन पर बात की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 30, 2026 at 4:41 PM IST
नैनीताल: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं. बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नैनीताल स्थित डॉ. रघुनंदन सिंह टोलिया प्रशासनिक अकादमी में आयोजित संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने वन पंचायत प्रतिनिधियों, त्रिस्तरीय पंचायतों और स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित सदस्यों को संबोधित किया. आज लोकसभा अध्यक्ष बाबा नीम करोली के दर्शन कर आरती में शामिल होंगे.
साथ उन्होंने सतत विकास और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों की संयुक्त भागीदारी पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए जनसहभागिता और पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाना अनिवार्य है.
इस मौके पर बिरला ने उत्तराखंड की वन पंचायतों को सामुदायिक भागीदारी आधारित वन प्रबंधन का सफल मॉडल बताया. उन्होंने कहा कि यह मॉडल न केवल वन संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती दे रहा है.
वन पंचायत लोकतंत्र की सबसे सशक्त कड़ी: ओम बिरला ने वन पंचायतों को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए कहा कि जमीनी संस्थाएं सुशासन और संरक्षण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं. उन्होंने वन पंचायतों से संवाद करना लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति से जुड़ने जैसा बताया. साथ ही कहा कि यहां का अनुभव किसी भी बड़े शहरी तंत्र से कम नहीं है.
जल, जंगल और जमीन का संतुलन जरूरी: उन्होंने जल, जंगल और जमीन के पारस्परिक संबंध को रेखांकित करते हुए कहा कि ये प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन और पर्यावरणीय संतुलन के आधार हैं. इनका संरक्षण केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें स्थानीय स्तर पर सक्रिय भागीदारी अत्यंत जरूरी है.
उत्तराखंड प्रकृति और संस्कृति का जीवंत उदाहरण: उत्तराखंड की समृद्ध पर्यावरणीय और सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए बिरला ने कहा कि यह राज्य मानव और प्रकृति के सह-अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है. उन्होंने स्थानीय परंपराओं जैसे जल और वृक्षों के प्रति श्रद्धा को सतत जीवनशैली का मार्गदर्शक बताया.
ऐतिहासिक संघर्ष और नीतिगत प्रयासों का जिक्र: उन्होंने औपनिवेशिक काल में वन संसाधनों के दोहन के खिलाफ स्थानीय समुदायों के संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि 1930 के दशक से वन संरक्षण के लिए लगातार नीतिगत प्रयास होते रहे हैं. उन्होंने इन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में शेष चुनौतियों के समाधान पर बल दिया.
औषधीय पौधों पर कार्ययोजना बनाने का सुझाव: योग और आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकार्यता का उल्लेख करते हुए बिरला ने वन पंचायतों के सहयोग से औषधीय पौधों के संरक्षण, वैल्यू एडिशन, शोध और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से एकीकरण के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता बताई.
वनाग्नि रोकथाम में स्थानीय ज्ञान अहम: उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदायों के पास अनुभवजन्य ज्ञान का भंडार है, जो विशेषकर वनाग्नि जैसी चुनौतियों से निपटने में बेहद उपयोगी है. उन्होंने जनभागीदारी को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल आजीविका के अवसर विकसित करने का आह्वान किया.
महिलाओं की भूमिका की सराहना: वन संरक्षण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए बिरला ने कहा कि उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है. प्रतिनिधियों ने रखीं समस्याएं और सुझावसंवाद कार्यक्रम में विभिन्न वन पंचायतों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों ने वनाग्नि की रोकथाम, पंचायतों के सुदृढ़ीकरण, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और अधिकारों के विस्तार से जुड़े मुद्दे उठाए। बिरला ने उनके अनुभवों और सुझावों को केंद्र स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया.
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