लोकसभा स्पीकर बिरला बोले, 'हम अहंकारी नेता नहीं, हमारे लिए चुनाव से ऊपर विकास'

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री की सोच का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास से पिछड़े क्षेत्रों को आगे लाना सरकार का लक्ष्य है.

Lok Sabha Speaker Om Birla
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (ETV Bharat Bundi)
Published : February 25, 2026 at 6:01 PM IST

बूंदी: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने डाबी, सिलोर व गरड़दा क्षेत्र के लिए कुल 466 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया. इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि वे अहंकारी नेता नहीं हैं. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है.

लोकसभा अध्यक्ष ने सिलोर में बूंदी–सिलोर–नमाना–गरड़दा–भोपतपुरा सड़क निर्माण कार्य की आधारशिला रखी. करीब 398 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क क्षेत्र के विकास और आवागमन की दृष्टि से अहम मानी जा रही है. इसके बाद उन्होंने डाबी के तेजाजी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में 22.78 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया. वहीं गरड़दा में प्रस्तावित गरड़दा–पलकां सड़क सहित 9.55 करोड़ रुपए के कार्यों की भी शुरुआत की गई. इसके अतिरिक्त सिलोर क्षेत्र में 36 करोड़ रुपए की लागत के अन्य कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया.

लोकसभा स्पीकर बिरला ने सभा को किया संबोधित (ETV Bharat Bundi)

Birla received a warm welcome
बिरला का हुआ जोरदार स्वागत (ETV Bharat Bundi)

'विकास पहली प्राथमिकता': डाबी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि जनता के भरोसे से ही उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है और वे हमेशा गरीब व जरूरतमंदों के साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अस्पताल, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने प्रधानमंत्री की सोच का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास से पिछड़े क्षेत्रों को आगे लाना सरकार का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि चुनाव आते रहेंगे, लेकिन जनसेवा और विकास कार्य निरंतर चलते रहेंगे. 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के संकल्प के साथ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वे लगातार प्रयासरत रहेंगे.

Attendees at the public meeting
जनसभा में उपस्थित लोग (ETV Bharat Bundi)

'झूठ फैलाना विपक्ष का काम': बिरला ने कहा कि वे अहंकारी नेता नहीं हैं और न ही केवल ऊंचे-ऊंचे भाषण देने में विश्वास रखते हैं. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है. हम सच की माला जपते हैं, झूठ फैलाना विपक्ष का काम है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग भ्रम फैलाकर राजनीति करते हैं, लेकिन उनकी राजनीति विकास और विश्वास पर आधारित है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता वोट दे या नहीं, हमारा काम रुकना नहीं चाहिए. हमें जो जिम्मेदारी मिली है, उसे पूरी ईमानदारी से निभाना है. उन्होंने कहा कि वे केवल वोट लेकर जाने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़े रहने वाले जनप्रतिनिधि हैं.

