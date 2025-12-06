ETV Bharat / state

इलेक्शन रिफॉर्म पर संसद में मंगलवार को होगी चर्चा, रुपए की ताकत बढ़ रही है: मेघवाल

शनिवार को जोधपुर आए मेघवाल ने कहा कि सोमवार को पहले चर्चा वंदे मातरम पर होगी, जिसके 150 वर्ष पूरे हो गए हैं. मंगलवार को हम इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा करेंगे, जिसमें विपक्ष को पूरा हक है वे कुछ भी बोल सकते हैं. सरकार जवाब देगी. डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य 90 रुपए तक पहुंचने के सवाल पर मेघवाल ने कहा कि इसके लिए यह भी देखना होगा कि हमारी इकॉनमी की साइज कितनी बड़ी है. साथ में यह भी जानना होगा कि किन-किन देशों में अब डॉलर की जगह रुपए से व्यापार हो रहा है. इसका मतलब है कि रुपए की ताकत बढ़ी है. मेघवाल एयरपोर्ट से ढेलाना के रवाना हो गए.

जोधपुर : केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि पिछले मानसून सत्र में विपक्ष ने संसद में एसआईआर मामले को उठाया, हमने उस समय भी कहा था कि सरकार इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा कर सकती है. एसआईआर इलेक्शन कमिशन की एक्टिविटी है, जो वो आयोजित करते हैं. इस बार भी दो दिन संसद में हंगामा किया, लेकिन अब वे इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा पर मान गए हैं.

सहमति के बाद आगे बढ़ेगी मान्यता की बात : राजस्थानी भाषा के मान्यता के सवाल पर मेघवाल ने कहा कि राजस्थान हमारी भाषा है. हम सब चाहते हैं कि 8वीं अनुसूची में इसे मान्यता मिले इसके लिए हम सहमति का प्रयास कर रहे हैं. जैसे ही हमारी सहमति बनेगी इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा. वहीं, इंडिगो संकट को लेकर मेघवाल ने कहा कि कल यह लोकसभा में मामला उठा था. नागरिक उद्यान मंत्री ने इस पर जवाब दिया था, जिसके बाद सुधार हुआ है. आगे तेजी से इस व्यवस्था में सुधार होगा.

रूस के राष्ट्रपति की यात्रा सफल रही : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा पर मेघवाल ने कहा कि भारत के संबंध बड़े देशों के साथ मजबूत हैं. हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है. ऐसे में हमारे द्विपक्षीय संबंध हर देश से अच्छे होने चाहिए. इनमें से रूस भी एक है. हमारा पुराना मित्र राष्ट्र है. उनकी यात्रा सफल रही है.

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी पहुंचीं जोधपुर : उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी शनिवार सुबह जोधपुर पहुंचे. यहां से वह फलोदी जिले में ढेलाना गांव के लिए रवाना हुईं. य़हां वे आरएसएस के प्राण प्रचारक निंबाराम के परिवार में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होंगी. जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपमुख्यमंत्री का स्वागत किया. चौपासनी रोड पर में जूना हनुमान खेड़ापति मंदिर पर दर्शन के लिए रुकीं. पूजा अर्चना के बाद वह वापस रवाना हो गईं.

मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल : आरएसएस के प्रांत प्रचारक के परिवार के विवाह समारोह में भाग लेने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी फलोदी होते हुए देर शाम को वहां पहुंचे थे. उनके साथ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ भी थे. इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई मंत्री व विधायक भी प्रांत प्रचारक के पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल हो रहे हैं.