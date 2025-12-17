ETV Bharat / state

Lok Sabha : उदयपुर सांसद बोले- 'सबका बीमा सबकी रक्षा' में सुरक्षा की गारंटी भी है

सांसद रावत ने सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक का किया समर्थन. कहा- देश में केवल चार प्रतिशत बीमा है.

MP Manna Lal Rawat
लोकसभा में सांसद मन्ना लाल रावत (Source : Lok Sabha)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 17, 2025 at 4:13 PM IST

3 Min Read
उदयपुर: सांसद मन्ना लाल रावत ने लोकसभा में पारित सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक का समर्थन किया है. इस दौरान उन्होंन कहा कि इसमें सुरक्षा भी है, गारंटी भी है और कांट्रेक्ट भी है, तथा इससे ज्यादा भरोसा है.

लोकसभा कार्यवाही के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश में बीमा केवल चार परसेंट है, जो बहुत कम है. जीवन बीमा में पूरी दुनिया में हम 10वें नंबर पर हैं और गैर जीवन बीमा में 15वें नंबर पर हैं. जब हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं तो हमारी अपनी पोजिशन भी बहुत तेजी से इस क्षेत्र में बढ़नी चाहिए. रावत ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि एलआईसी ऑफ इंडिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है. जनता का भरोसा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है.

सांसद मन्ना लाल रावत ने क्या कहा, सुनिए... (Source : Lok Sabha)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की बात कहते हैं तो बीमा भी सबका होना चाहिए. सांसद रावत ने कहा कि जब अन्य देशों से तुलना करते हैं तो हमारे देश में बीमा का प्रतिशत 4% है, जो बहुत कम है. यह चिंता का विषय है. मन्ना लाल ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है. इसका संचित निधि पर कोई प्रभाव नहीं आएगा. यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसका जो उ‌द्देश्य है वह बीमा सेक्टर में वृद्धि करना, विकास करना है. जब देश आगे बढ़ रहा है तो बीमा सेक्टर भी आगे बढ़ना चाहिए. बीमा धारकों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है. बीमा सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक का हित है. बीमा कम्पनियां और एजेंट्स के हितों की रक्षा करने का इसमें प्रावधान है. बीमा को सुगम बनाने का भी इसमें प्रावधान है. पूरा सेक्टर पारदर्शी हो और बहुत अच्छे से रेगुलेट हो.

पढ़ें : संसद शीतकालीन सत्र: हाईवे पर दुर्घटना होने पर 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचाने का प्लान: गडकरी

उदयपुर सांसद ने कहा कि नए जमाने के हिसाब से डिजिटल डेटा संरक्षण की भी इसमें बात है. प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की बात भी इसमें है. सरकार ने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने की काफी पहल की है. किसानों के लिए इसमें पहल की गई है. जीएसटी में छूट देकर नौकरी करने वाले और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इसमें पहल की गई है. जीएसटी में छूट देकर नौकरी करने वाले और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत दी है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा, जैसे प्रधान मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत काफी काम करने की आवश्यकता है.

राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहा विपक्ष : सांसद रावत ने कहा कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि जब सबका बीमा होगा तो बिहार जैसा परिणाम आने वाले चुनावों में दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगा. विपक्ष राजनीतिक कारणों से इस बिल पर टीका-टिप्पणी कर रहा है, नहीं तो 'सबका बीमा, सबकी रक्षा' बहुत महत्वपूर्ण है.

