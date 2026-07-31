सांसद राजीव राय की शिकायत पर लोकसभा कमेटी सख्त; तत्कालीन SP, SHO और डॉक्टर 5 अगस्त को तलब
संबंधित अधिकारियों ने विशेषाधिकार समिति को अपना जवाब दिया था, लेकिन समिति उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 8:35 PM IST
मऊ : समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय की शिकायत पर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने सख्त रुख अपनाया है. समिति ने मऊ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (वर्तमान में एसएसपी, एटा) इलामरन, सरायलखंसी के तत्कालीन थाना प्रभारी राज कुमार सिंह और जिला अस्पताल के ईएनटी सर्जन डॉ. सौरभ त्रिपाठी को व्यक्तिगत रूप से समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है.
इन तीनों अधिकारियों को 5 अगस्त 2026, बुधवार को दोपहर 3:00 बजे नई दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन, समिति कक्ष संख्या-2 में उपस्थित होकर मामले में मौखिक साक्ष्य पेश करने को कहा गया है.
क्या है पूरा मामला?
सांसद राजीव राय ने 22 अक्टूबर 2024 को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष नोटिस देकर आरोप लगाया था कि उनके विरुद्ध बिना किसी वैधानिक आधार के एफआईआर दर्ज कराई गई. शिकायत में यह भी कहा गया कि संबंधित अधिकारियों ने उनके साथ पक्षपातपूर्ण, अपमानजनक और एक निर्वाचित सांसद की संसदीय गरिमा के प्रतिकूल व्यवहार किया, जिससे उनके संसदीय विशेषाधिकारों का गंभीर हनन हुआ. साथ ही सांसद ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी.
बता दें कि सांसद राजीव राय ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था, उस दौरान नाक कान, गला विशेषज्ञ डॉ. सौरभ त्रिपाठी से बहस हो गई थी. मामला इस बढ़ा था कि डॉक्टर ने सांसद के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था.
लिखित जवाब से संतुष्ट नहीं समिति
शिकायत मिलने के बाद विशेषाधिकार समिति ने संबंधित अधिकारियों से लिखित जवाब मांगा था. अधिकारियों ने अपना जवाब भी समिति को दिया, लेकिन समिति उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुई. फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए समिति ने माना कि केवल लिखित जवाब पर्याप्त नहीं है और संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है. उसके बाद तीनों अधिकारियों को समिति के समक्ष उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है.
लोकसभा सचिवालय ने इस मामले में गृह मंत्रालय को भी पत्र भेजकर कहा है कि संबंधित अधिकारियों की निर्धारित तिथि एवं समय पर समिति के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए. फिलहाल अब अब 5 अगस्त को होने वाली सुनवाई में अधिकारियों के मौखिक साक्ष्य और समिति के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आगे की संसदीय कार्रवाई तय होगी.
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