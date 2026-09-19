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राहुल गांधी नवंबर के पहले हफ्ते में आएंगे झारखंड, रांची और खूंटी के कार्यक्रम में होंगे शामिल

रांची: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नवंबर 2026 के प्रथम सप्ताह झारखंड में आयोजित होने वाले दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे. झारखंड कांग्रेस प्रभारी और एआईसीसी के स्थायी आमंत्रित सदस्य के राजू ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JPCC) के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी गई है.

ग्राम प्रधानों से करेंगे संवाद

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र के अनुसार राहुल गांधी खूंटी में पांचवीं अनुसूची वाले गांवों के पारंपरिक ग्राम प्रधानों के साथ संवाद करेंगे. इस दौरान पंचायत क्षेत्रों में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज (PESA) नियमावली के क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे. दूसरा कार्यक्रम रांची में आयोजित किया जाएगा. इसमें जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) अध्यक्षों का प्रशिक्षण तथा उनके परिजनों के साथ बैठक का कार्यक्रम प्रस्तावित है.

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. इनमें पारंपरिक ग्राम सभा, प्रधानों की सूची साझा करना, अक्टूबर में प्रखंड मुख्यालय स्तर पर PESA नियमावली पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करना तथा ग्राम सभा प्रधानों को पहचान पत्र जारी करने के लिए पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध करना शामिल है.