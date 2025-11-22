गोंडा में बृजभूषण सिंह का बड़ा ऐलान; बोले- भाजपा 2029 में चुनाव लड़ाएगी तो ठीक नहीं तो पैदल ही लड़ेंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती

ETV Bharat / state

मांगलिक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद, अगला लोकसभा चुनाव हर हाल में लड़ने की कही बात.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 6:31 PM IST

गोंडा : 'साल 2029 का लोकसभा चुनाव अगर भाजपा लड़ाएगी तो ठीक नहीं तो पैदल ही लड़ लेंगे. साल 2027 में होने वाले चुनाव की मैंने कोई तैयारी नहीं की है, हालांकि साल 2029 के लिए मन बना लिया है. कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है'.

ये बातें शनिवार को पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कही. वह तरबगंज के पास्का इलाके में एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत की.

बृजभूषण ने साफ किया कि भले ही उन्हें निर्दलीय लड़ना पड़े, वह 2029 में चुनाव जरूर लड़ेंगे. कहा कि मैं भाजपा में हूं और भाजपा में ही रहूंगा. मेरे परिवार में 3 लोग भाजपा से ही राजनेता हैंं. मेरी आत्मा अभी भी भाजपा में ही बसती है.

महिला पहलवान की ओर से यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बृजभूषण का टिकट कट गया था. उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया. उन्होंने जीत भी हासिल की थी. महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फौगाट ने पूर्व सांसद के खिलाफ प्रदर्शन किया था. कई रेसलरों ने अपने मेडल भी वापस कर दिए थे. यह मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा था.

वहीं कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए रैली भी की थी. संदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया था. इसके बाद वह दिनारा विधानसभा में भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने जा रहे थे. इस दौरान मौसम खराब होने पर उनके हेलीकॉप्टर को खेत में उतारना पड़ा था.

